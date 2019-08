Governo | Misiani | ‘sì taglio parlamentari con garanzie costituzionali’

Governo : Misiani - ‘Pd per progetto utile a Italia - M5S d’accordo?’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Noi vogliamo impegnarci per un progetto utile all’Italia: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo, scuola. Se i 5 Stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’Italia un Governo stabile. #noultimatum #primailprogramma”. Lo scrive su twitter Antonio Misiani del Pd. L'articolo Governo: Misiani, ‘Pd per progetto utile a ...