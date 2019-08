Governo M5s-Pd | se nasce sono contento Ma dove sono quelli di sinistra-sinistra?

Governo : Musumeci - 'il Sud grande assente confronto politico M5S-Pd' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Il Sud Italia continua ad essere vergognosamente il grande assente nel confronto politico di questi ultimi giorni sul probabile nuovo Governo M5S e Pd. E’ la conferma di quanto andiamo sostenendo da mesi: il Mezzogiorno rimane, per alcune forze politiche, soltanto un

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Priorità Governo Pd-M5s : lavoro 58% - sui migranti.. : SONDAGGI ELETTORALI, scenati POLITICI crisi Governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: Priorità il lavoro, ma sui migranti..

Claudio Durigon bombarda Pd e M5s : "Non credo si dimetteranno" - Governo anatra zoppa : "Penso che rimarranno a fare i presidenti di commissioni". Così il sottosegretario uscente al Lavoro della Lega Claudio Durigon, che con la sottosegretaria uscente al Mibac Lucia Borgonzoni ha incontrato il colloquio con il premier incaricato Giuseppe Conte, ha parlato dell'ipotesi di dimissioni dei

Il ministro Fontana (Lega) attacca Pd e M5s : “Sarà un Governo molto Pride - hanno già cancellato la famiglia” : “Pd e M5s hanno già trovato molti punti in comune, per esempio sulle adozioni per tutti e sulla legalizzazione delle droghe. Sarà un governo dell’orgoglio, dell’orgoglio Pride. Sarà un governo ‘orgoglione'”. Le parole sono dell’ex ministro della Famiglia e attuale ministro per gli Affari europei, il leghista Lorenzo Fontana, alla festa del Carroccio di Alzano Lombardo (Bergamo). L'articolo Il ministro Fontana ...

Sondaggi elettorali Piepoli : 55% italiani boccia Governo M5S-Pd : Sondaggi elettorali Piepoli: 55% italiani boccia governo M5S-Pd L’ipotetico governo giallo rosso non parte sotto i migliori auspici. Secondo un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa, il 55% degli italiani non vede di buon occhio l’esperimento M5S-Pd. Tra i più refrattari al Conte bis ci sono, manco a dirlo, gli elettori della Lega, finita ora all’opposizione. Promuovono invece l’operazione la maggioranza ...

Governo M5s-Pd - il programma di Conte sembra condivisibile ma iscritti ed elettori vanno ascoltati : Giuseppe Conte, a distanza di venti giorni dall’inizio della crisi aperta per arroganza, sventatezza o calcoli fallaci da Matteo Salvini, ha assunto con riserva e dopo aver superato i dubbi del caso l’incarico per formare il Conte 2 con il Pd a guida Zingaretti, ma sotto il sostanziale controllo dei gruppi parlamentari di Matteo Renzi. Nelle comunicazioni all’uscita dal colloquio con Sergio Mattarella il presidente incaricato ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Governo - Conte parte tra le crepe M5S. Duello sui vicepremier - Di Maio non cede : ROMA La frase che conquista la scena è la seguente: «Non sarà un Governo contro ma un Governo per modernizzare il Paese. Realizzerò un Governo nel segno della...

Commissioni parlamentari - la Lega non molla "le poltrone" : così il Governo M5s-Pd nasce zoppo : Le presidenze delle Commissioni parlamentari sono fondamentali per l'attuazione del programma di governo. La Lega ne ha 11 e...

Sondaggi politici - con il Governo PD M5s la Lega cala ma resta oltre il 31% : vola Fdi : Un Sondaggio elettorale realizzato da Quorum / Youtrend per Sky Tg24 fa il punto della situazione dopo la crisi di governo e nel pieno delle trattative fra PD e M5s. La Lega di Salvini perde due punti ma resta saldamente oltre il 30% e il giudizio sul primo governo Conte è negativo da parte di oltre il 60% degli intervistati.Continua a leggere

CONSULTAZIONI CONTE : DIRETTA PARTITI/ Video - Governo M5s-Pd : via alla seconda tornata : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA PARTITI: Video. governo M5s-Pd: al via la seconda ed ultima tornata di CONSULTAZIONI con il futuro Premier

"Non si può tenere Di Maio fuori dal Governo". Patuanelli difende il leader M5s : “Luigi è il capo di questo movimento, e non è pensabile che ci sia una contrattazione sul ruolo che il leader del partito di maggioranza relativa dovrà avere nel prossimo governo” esordisce Stefano Patuanelli, capogruppo dei pentastellati al Senato, in un'intervista a Il Foglio. Per poi aggiungere: “Del resto, nessuno di noi si è mai neppure sognato di porre veti sull'ingresso nell'esecutivo di Nicola Zingaretti”. E a quanti obiettano che gli ...

Renzi : "Il Governo Pd-M5s durerà se avrà ministri di qualità - Di Maio no al Viminale" : L'ex premier si prende i meriti dell'allenza tra dem e pentastellati: "Umanamente mi è costato molto, vorrei che questa fatica umana fosse riconosciuta"