Governo | Lega | presidenti commissioni restano come quelli Camere

Il ministro Fontana (Lega) attacca Pd e M5s : “Sarà un Governo molto Pride - hanno già cancellato la famiglia” : “Pd e M5s hanno già trovato molti punti in comune, per esempio sulle adozioni per tutti e sulla legalizzazione delle droghe. Sarà un governo dell’orgoglio, dell’orgoglio Pride. Sarà un governo ‘orgoglione'”. Le parole sono dell’ex ministro della Famiglia e attuale ministro per gli Affari europei, il leghista Lorenzo Fontana, alla festa del Carroccio di Alzano Lombardo (Bergamo). L'articolo Il ministro Fontana ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Commissioni parlamentari - la Lega non molla "le poltrone" : così il Governo M5s-Pd nasce zoppo : Le presidenze delle Commissioni parlamentari sono fondamentali per l'attuazione del programma di governo. La Lega ne ha 11 e...

Sondaggi politici - con il Governo PD M5s la Lega cala ma resta oltre il 31% : vola Fdi : Un Sondaggio elettorale realizzato da Quorum / Youtrend per Sky Tg24 fa il punto della situazione dopo la crisi di governo e nel pieno delle trattative fra PD e M5s. La Lega di Salvini perde due punti ma resta saldamente oltre il 30% e il giudizio sul primo governo Conte è negativo da parte di oltre il 60% degli intervistati.Continua a leggere

Governo : Malpezzi - ”Legapoltrona’ non molla commissioni’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – ‘Quelli disinteressati alla poltrona: in meno di 24 ore scopriamo che Salvini pur di tenersi il Viminale voleva Di Maio premier e che i leghisti non hanno alcuna intenzione di lasciare le presidenze delle 11 commissioni che spettano alla maggioranza. Strano vero? #Legapoltrona”. Lo scrive su Twitter la vicepresidente dei senatori dem Simona Malpezzi. L'articolo Governo: Malpezzi, ...

Governo : Malpezzi - ”Legapoltrona’ non molla commissioni’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – ‘Quelli disinteressati alla poltrona: in meno di 24 ore scopriamo che Salvini pur di tenersi il Viminale voleva Di Maio premier e che i leghisti non hanno alcuna intenzione di lasciare le presidenze delle 11 commissioni che spettano alla maggioranza. Strano vero? #Legapoltrona”. Lo scrive su Twitter la vicepresidente dei senatori dem Simona Malpezzi.L'articolo Governo: Malpezzi, ...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio» : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Governo - diretta : Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta : Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Salvini : "Il loro collante è l'odio per me e per la Lega" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Il ministro dell'Interno: "Diremo a Mattarella di mettere fine a questa vergogna".

Governo - diretta : ultimo round di consultazioni - Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta : ultimo round di consultazioni - Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...