Governo in alto mare | Di Maio gela il Pd | “Nostri punti o meglio votare” I dem

Governo in alto mare - Di Maio gela il Pd : “Nostri punti o meglio votare” : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis tra M5s e Pd, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha ...

Crisi di Governo : Salvini “Ribaltone era pronto da tempo” : Crisi di governo: Salvini “Ribaltone era pronto da tempo” La Crisi di governo sembra in procinto di essere risolta. Dopo negoziazioni rapide e aperture sia da un bando che dall’altro, M5S e PD sembrano essere pronti a formare un esecutivo, sostenuto da una maggioranza alternativa. È pur vero che l’ultimo tavolo (a cui erano presenti Di Maio e Conte da un lato, Zingaretti e Orlando dall’altro), sembra non aver portato a una ...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Governo - Fusaro lancia il sospetto : 'Ordine di staccare la spina arriva dall'alto' : Il filosofo Fusaro può senza dubbio essere considerato uno dei maggiori estimatori del Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Pur non nascondendo la presenza di errori nelle politiche messe in atto dall'esecutivo gialloverde, aveva sempre benedetto il mix tra il sovranismo leghista e la filosofia socialisteggiante (sua definizione) della linea grillina. Non a caso ha salutato quasi con rammarico la fine del sodalizio. Nel suo ultimo ...

Giuseppe Conte : "Alto rischio di esercizio provvisorio. Il nuovo Governo sarà in difficoltà sull'Iva" : Adesso il rischio è "l'esercizio provvisorio". Giuseppe Conte parla della crisi di governo "innescata dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini, una scelta "molto grave". "Il giorno 8 agosto dopo avermi anticipato la decisione in un colloquio Salvini ha diramato una nota sollecitando l'immediato ric

Crisi - Salvini : “Governo Pd-M5s? Se qualcuno vuole ribaltoni o inciuci lo dica. O elezioni o ci si risiede al tavolo” : “Non riaprirò le porte agli sciagurati del Partito democratico e restituire le chiavi di casa degli italiani a Boschi, Renzi, Lotti e compagnia. Se qualcuno ha deciso ribaltoni o inciucioni lo dica ad alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Qua gli unici veri traditori ...

Salvini : altolà a Governo perchè fermo - Italia deve correre : Salvini: altolà a Governo. "Abbiamo messo l'altolà a questo Governo perchè era fermo. Sull'autonomia e' un anno che si discute, il taglio delle tasse

Governo M5s-Pd - D’Alema : “Macché ribaltone : si può fare - è frutto di un accordo. Ma serve ragionare se sia sostenibile per una legislatura : “Un Governo si può fare. Chiamarlo ribaltone non ha senso“. Massimo D’Alema parla, apparentemente controvoglia, con il Foglio, in un’intervista brevissima. Chi, meglio di lui, può parlare dell’ipotesi della formazione di un altro Governo a legislatura partita da poco. Nel 1998 diventò presidente del Consiglio – il primo ex comunista a Palazzo Chigi – grazie a una nuova maggioranza da quella appena caduta ...

Reddito di cittadinanza - l'altolà con la crisi di Governo : "Va verificato subito" : La misura manifesto del Movimento 5 stelle rischia di subire una revisione con la crisi di Governo. È la Lega a rompere gli...

Crisi Governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo lunedì. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei...

Crisi Governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

