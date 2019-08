Governo | i 20 punti consegnati dal M5S a Giuseppe Conte | dal Green New Deal alla tutela

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Lista di 20 punti. Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Nuovo Governo - Di Maio frena sul Conte bis : 'Avanti con i nostri 20 punti o voto' : La partenza del Nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte passa in maniera imprescindibile da un'intesa politica tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Si era arrivati ad un punto in cui si era smesso di parlare con il condizionale, dando per scontato che il governo giallorosso sarebbe stato destinato a diventare realtà. Non è dato sapere, al momento, se si tratti di schermaglie o di possibili reali fratture, ...

I 20 punti del programma di Governo che il M5S ha affidato al premier incaricato Conte : La lista che il M5S vorrebbe fosse inserita nel programma di governo è stata aggiornata con nuovi punti: ne sono stati aggiunti dieci. Di Maio ha lasciato sul tavolo del presidente del Consiglio il nuovo documento i venti punti, che vanno dallo stop alla vendita degli armamenti ai Paesi in guerra fino alla protezione degli animali.Continua a leggere

Governo in alto mare - Di Maio gela il Pd : “Nostri punti o meglio votare”. I dem insorgono - “sconcerto” Zingaretti : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis tra M5s e Pd, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha ...

Governo - Di Maio presenta i punti sull’ambiente : “Chiudere centrali a carbone - no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” : “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha affrontato il tema della difesa ...

