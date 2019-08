Governo | dopo discorso Di Maio | Zingaretti annulla incontro

Sondaggi - gli italiani non vogliono i "giallorossi" : chi sale e chi scende dopo la crisi di Governo : Il 42% degli italiani avrebbe voluto tornare subito a elezioni e solo il 20% sostiene la soluzione di un governo di...

Governo Conte 2 - dopo le dichiarazioni di Di Maio il rendimento del Btp risale oltre l’1% e Piazza Affari gira in negativo : L’evoluzione della crisi di Governo continua a orientare l’andamento dei mercati. Ma venerdì pomeriggio l’ottimismo dei giorni scorsi, che hanno visto il rendimento dei Btp crollare al minimo storico e Piazza Affari guadagnarsi la maglia rosa tra i listini europei, ha rapidamente lasciato spazio a una inversione di rotta su tutta la linea. A scatenare la reazione negativa degli investitori sono state le dichiarazioni del capo ...

Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto : La fumata. Dopo tanto fumo nero - esce il bianco : oggi Mattarella incarica Conte per il Governo : oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 anni Dopo di Marco Travaglio C’è un Fatto, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di ...

Crisi di Governo - Di Maio al Colle. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Se nelle prossime ore il Presidente della Repubblica dovesse decidere di dare l’incarico al presidente Conte, ci aspettiamo che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo e che metta al centro i cittadini e i problemi che vivono ogni giorno”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo le consultazioni al Quirinale. “Solo dopo aver ben definito ...

Crisi di Governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le consultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del nuovo Governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Governo - Morra : “Voto su Rousseau dopo incarico a Conte? Condizioni diverse rispetto ad accordo Lega”. Richetti (Pd) : “Follia” : “Le Condizioni oggi sono diverse rispetto ad un anno fa, quando il voto sull’accordo con la Lega, si svolse prima che Giuseppe Conte venne incaricato di formare il Governo, ma a mio avviso noi dobbiamo sempre rispettare sia le regole della nostra Costituzione, sia le regole che come Movimento ci siamo dati. Per cui essendo noi dei portavoce, dobbiamo coinvolgere nel processo decisionale anche i nostri attivisti. Il Pd protesta? Loro ...

Crisi di Governo - Patuanelli dopo riunione con i capigruppo Pd : “Parlato di temi - non di nomi. Confronto prosegue domani” : “Ci siamo confrontati sui punti, noi abbiamo portati i nostri dieci e loro quelli elaborati nei loro tavoli e dopo due ore abbiamo deciso di aggiornarci a domani”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Stefano Patuanelli all’uscita, assieme a Francesco D’Uva, dalla riunione con i capogruppo del Pd sul programma di governo. E mentre tiene banco la composizione della squadra di governo, a meno di 24 ore ...

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un nuovo Governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo questa pazza crisi di Governo : La crisi politica aperta in pieno agosto ha sorpreso ampi settori dell'opinione pubblica. Sarà governo giallorosso o...