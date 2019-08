Governo | Di Maio alza la posta | «Programma M5S o voto» Ira Pd | sale lo spread Conte

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

CONTE CONSULTAZIONI : DIRETTA Governo/ Ira Pd "M5s faccia chiarezza su parole Di Maio" : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA GOVERNO M5s-Pd. Ira dem: "Movimento 5 Stelle faccia chiarezza su parole Di Maio". Palazzo Chigi annuncia nuovo incontro...

Pd-M5s - con il Governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

Governo : Pd - ‘da Conte chiarimento su parole Di Maio - si può andare avanti’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal Presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso Premier Conte. L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle ...

Governo : dopo discorso Di Maio - Zingaretti annulla incontro : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – Nicola Zingaretti ha annullato, a quanto si apprende, un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi dopo aver ascoltato le dichiarazioni del capo politico M5S al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: dopo discorso Di Maio, Zingaretti annulla incontro sembra essere il primo su CalcioWeb.

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI Governo M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul Governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Governo - diretta. Di Maio forza la mano con Conte : «Programma M5S o voto». No Pd - scontro sicurezza : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

