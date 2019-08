Governo | Berlusconi | ‘solo da Fi opposizione seria e credibile’

Governo : Berlusconi - ‘manovra primo banco prova’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Il primo banco di prova della nuova maggioranza sarà per noi la manovra economica. Solo una visione liberale, improntata alla riduzione della spesa improduttiva e al rilancio degli investimenti, può consentire al Paese di uscire dalla stagnazione in cui le politiche sbagliate degli ultimi governi lo hanno immesso”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi , al termine dell’incontro della ...

Governo : Berlusconi - ‘priorità emergenza terremoto’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Al presidente Conte abbiamo sottoposto le nostre priorità programmatiche, a partire dall’emergenza terremoto. Sono trascorsi tre anni da eventi traumatici che hanno messo in ginocchio ben quattro regioni. Non è da Paese civile il ritardo accumulato per avviare la ricostruzione, non vengono neppure utilizzati i due miliardi che siamo riusciti, intervenendo fortemente sull’Europa, a far ...