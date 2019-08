Governo | Berlusconi | ‘manovra primo banco prova’

Governo : Berlusconi - ‘priorità emergenza terremoto’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Al presidente Conte abbiamo sottoposto le nostre priorità programmatiche, a partire dall’emergenza terremoto. Sono trascorsi tre anni da eventi traumatici che hanno messo in ginocchio ben quattro regioni. Non è da Paese civile il ritardo accumulato per avviare la ricostruzione, non vengono neppure utilizzati i due miliardi che siamo riusciti, intervenendo fortemente sull’Europa, a far ...

Governo : Berlusconi - ‘operazione fragile e inadatta’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo manifestato al presidente incaricato il nostro doveroso rispetto istituzionale. Naturalmente gli abbiamo espresso il nostro dissenso nei confronti dell’operazione politica che si sta mettendo in atto, al tempo stesso fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, dopo l’incontro della delegazione di Forza Italia con il ...

Governo - diretta. Conte avvia i colloqui - Berlusconi : «Lega ha consegnato l'Italia alla sinistra» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - Berlusconi : “Con alleanza col M5s Salvini ha consegnato il Paese alla sinistra” : “La Lega ha sbagliato a proporre l’alleanza col M5s. In questo modo Salvini ha consegnato il Paese alla sinistra“. A dirlo, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che ha ribadito il suo no a un nuovo esecutivo e il favore del partito al ritorno alle urne. L'articolo Governo, Berlusconi: “Con alleanza col M5s Salvini ha consegnato il ...

Governo : Berlusconi - ‘sbagliato che Lega abbia riproposto alleanza con M5S’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Durante questa crisi di Governo, il fatto che la Lega abbia proposto fino all’ultimo di risuscitare la sciagurata formula di maggioranza gialloverde, ha rappresentato e rappresenta per noi un problema politico molto serio, sul quale tutti gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente, perché così si è consegnato il Paese alla sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, dopo ...

Berlusconi : "M5s-Pd scenario pericoloso - si voti" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Berlusconi: "Noi andremmo ancora all'opposizione".

Diretta consultazioni - Berlusconi da Mattarella/ Video Zingaretti "ok Governo Pd-M5s" : Diretta Video consultazioni Mattarella, dentro FI-Berlusconi: Zingaretti 'ok al Governo Pd-M5s, 5Stelle indichino il Premier, stop stagione dell'odio'

Crisi di Governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : «Ora programma di svolta». E Berlusconi sfida Salvini a destra : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : Governo nato da manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - Toninelli : «Intesa con Pd non semplice - ma impedire il ritorno di Berlusconi» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd scende in campo il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli con un lungo post su Facebook. «Luigi in primis e tutto il M5S...

Governo : Berlusconi preoccupato da leader politico e imprenditore : Governo, Berlusconi: "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta da crisi Governo

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...