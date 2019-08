Gossip Uomini e Donne | Clarissa Marchese incinta? Il pancino sospetto

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 30 agosto 2019)di Federico Gregucci di? Come spesso accade, basta un piccolo accenno di pancia e un po’ di gonfiore in un personaggio famoso per far gridare alla gravidanza. Lo sanno bene Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, da quando sono tornati insieme, non si fa altro che dibattere se la showgirl argentina è in dolce attesa o meno.? L’ex tronista di, nelle ultime Stories sul suo profilo Instagram, si è divertita a pubblicare dei filmati mentre ride e scherza con il marito Federico Gregucci, ma molti fan hanno notato une Federico Gregucci aspettano un figlio davvero? Sono in tanti a domandarselo in questi minuti, ma sui profili social della coppia tutto tace. I coniugi Gregucci ancora non hanno confermato e nè smentito la notizia. Ne sapremo di più nelle prossime ...

AngoloNews2018 : #uominiedonne, nuove accuse della #cilia contro la #mennoia: 'Ci ha preso in giro' - AngoloNews2018 : #uominiedonne, #jack #vanore non sa ancora se ci sarà: 'Non ho avuto l'ufficialità' - LeNewsCheVuoiTu : Tutti e 4 i tronisti ufficiali di Uomini e Donne! Ieri sono iniziate le registrazioni -