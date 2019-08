Giro di Germania 2019 | risultato seconda tappa | Kristoff beffa Colbrelli | Vincenzo Nibali

Giro di Germania 2019 - risultato prima tappa : Ackermann domina la volata - Consonni terzo. Nibali in gruppo : Pascal Ackermann ha vinto la prima tappa del Giro di Germania, 167 km da Hannover a Halberstadt su un percorso sostanzialmente pianeggiante. Il velocista tedesco si è imposto in volata lanciando uno sprint stellare che gli ha permesso di sconfiggere Alexander Kristoff e Simone Consonni, entrambi uomini della UAE Emirates. L’alfiere della Bora-hansgrohe ha confermato il pronostico della vigilia grazie a una volata regale, vincendo in ...

Giro di Germania 2019 - Alberto Bettiol rinuncia : forte dolore all’inguine - il vincitore del Fiandre torna in Italia : Oggi è incominciato il Giro di Germania, quattro tappe ondulate in terra teutonica che rappresentano per molti ciclisti l’occasione giusta per ritornare in attività dopo le vacanze estive. Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel sono tra gli uomini più attesi in questo appuntamento al Nord e doveva essere al via anche Alberto Bettiol ma il vincitore del Giro delle Fiandre ha deciso, in accordo con la sua EF ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : da domani al Giro di Germania - il rientro dopo le vacanze. Ci sono anche Thomas e Alaphilippe : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, da domani lo Squalo sarà infatti protagonista al Giro di Germania: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gamba dopo le vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si ...

Giro di Germania – Colbrelli per la vittoria - tornano Caruso e Nibali : la formazione della Bahrain Merida : La Bahrain Merida ha ufficializzato il roster per il Giro di Germania: Cobrelli a caccia della generale, tornano Nibali e Caruso Mentre tanti ciclisti sono impegnati alla Vuelta di Spagna, altri si preparano ad affrontare altre sfide, come ad esempio il Giro di Germania, che si disputerà dal 29 agosto all’1 settembre. Quattro tappe, con più di 700km da percorrere, con partenza ad Hannover e tappa finale a Erfurt. Lo scorso anno ha ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Il programma autunnale dello Squalo : Giro di Germania e classiche in Canada verso il Lombardia : Vincenzo Nibali si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza nella sua Sicilia ed è già pronto per tornare in gara. Dopo il secondo posto al Giro d’Italia e il sofferto Tour de France concluso comunque con una vittoria di tappa, lo Squalo ha abbandonato momentaneamente la bicicletta per trascorrere un po’ di tempo con la propria famiglia ma tra pochi giorni arriverà il momento di risalire in sella e tornare a faticare. Il 34enne si ...

Basket Femminile - Europei Under 20 2019 : l’Italia domina la Germania e finisce terza nel Girone. Sfiderà Polonia o Repubblica Ceca : Al terzo tentativo arriva la prima vittoria della spedizione azzurra agli Europei Under 20 di Basket Femminile in programma in questi giorni in Repubblica Ceca. Distrutta, con un netto 74-33, la resistenza della Germania che rimane in partita solamente qualche minuto ad inizio primo quarto. Alla solita Sara Madera, oggi autrice di 14 marcature, si è aggiunta un’ottima Costanza Verona che alla fine è risultata essere la miglior marcatrice ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo Giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in vacanza poi il Giro di Germania. Il programma dello Squalo e l’ufficialità con la Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali sta preparando le valigie per andare in vacanza, lo Squalo non vede l’ora di tuffarsi in mare insieme alla sua famiglia ma prima di godersi un po’ di meritato relax parteciperà a due circuiti, tradizionali kermesse che fanno seguito al Tour de France. Il siciliano, capace di vincere la tappa con arrivo a Val Thorens dopo una fuga da lontano, sarà protagonista tra Olanda e Austria nelle giornate di oggi e di domani: ...

VIDEO Danilo Petrucci - il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo Giro del GP di Germania 2019 : Potremmo definirla la “guerra dei poveri” ma oggi in Ducati il quarto del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, era il massimo che si poteva. Sono stati i due alfieri di Borgo Panigale a disputarsi il piazzamento ed all’ultimo giro l’umbro Danilo Petrucci l’ha spuntata sul forlivese Andrea Dovizioso. Un quinto posto amaro su tutti i fronti per il “Dovi”, vista soprattutto la vittoria ...

MotoGp – Sfortuna Quartararo! Il rookie francese cade al secondo Giro : il suo Gp di Germania è già finito [VIDEO] : Fabio Quartararo cade al secondo giro del Gp di Germania: il giovane rookie francese costretto ad abbandonare la corsa nelle fasi iniziali Si conclude nel peggiore dei modi il weekend del Gp di Germania per Fabio Quartararo. Il giovane rookie francese, indicato come uno dei papabili piloti che sarebbero potuti finire sul podio del Sachsenring, è caduto al secondo giro. Già nella giornata di sabato Quartararo aveva riscontrato un problema ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Ho problemi sul Giro secco ma il passo non è male” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Una prestazione negativa quella del “Dottore”, che comunque ha cercato ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Il passo non è male - mi manca il Giro secco. Domani in gara…” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di Domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Il nove volte Campione del Mondo spera di lottare per un risultato importante ...