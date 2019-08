Giavellottista Carolina Visca premiata a nome di Roma Capitale

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2019)– Ieri in Campidoglio, adi, l’assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Daniele Frongia ha premiato ladelle Fiamme Gialle,, per la brillante stagione agonistica culminata nel mese di luglio con la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 a Boras (Svezia). Accompagnata dal Comandante del I Nucleo Atleti, T.Col. Luca Parrilli, la diciannovenne finanziera e’ stataper aver conquistato il titolo europeo U20 e per aver migliorato, sempre a luglio durante i Campionati Italiani Assoluti a Bressanone, il suo stesso primato italiano di categoria del lancio del giavellotto con 58,47 mt., misura che le ha permesso di indossare la sua prima maglia tricolore assoluta e di far parte della Nazionale assoluta in occasione della Coppa Europa a squadre a Bydgoszcz (Polonia). Cosi’ in una nota ...

