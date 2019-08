Giallo su Elisa e Massimo | scomparsi da domenica | Lui si era innamorato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Francesca Bernasconi È il quinto giorno di ricerche nei boschi piacentini, dove i soccorritori cercano un bunker costruito dall'uomo. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona È il quinto giorno di ricerche, ma diPomarelli ancora nessuna traccia. E non si trova nemmenoSebastiani, l'uomo scomparso lo stesso giorno della ragazza. La scomparsa Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora, la scorsa, i due avevano pranzato insieme, in un ristorante sulle colline piacentine dove si incontravano spesso. Poi, da quel momento, della 28enne si perdono le tracce. L'uomo, invece, viene avvistato ancora diverse volte: la prima in un bar della zona, dove si era presentato a torso nudo e bagnato, poi a cena in un ristorante con un'altra donna e infine verso mezzanotte, lungo la strada. L'ultima immagine di, invece, risale alle ...

novasocialnews : Massimo ed Elisa, dagli ultimi avvistamenti al giallo del bunker: cosa sappiamo finora #novasocialnews #nonstopnews… - neXtquotidiano : Il giallo della scomparsa di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani - ArmandoPalmegi1 : Il giallo di Elisa e Massimo «Lui la amava e l’ha rapita» -