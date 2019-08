Gennaro Lillio | appello a Francesca De André? “Ancora di più”

GF - Gennaro Lillio - che feeling con Martina Nasoni - : Francesca Galici Gennaro Lillio e Martina Nasoni sono tornati entrambi single e si sono recentemente rivisti, dimostrando che il feeling tra loro non è mai scemato Sta nascendo qualcosa tra Gennaro Lillio e Martina Nasoni? I due ex concorrenti del GF 16 si sono recentemente ritrovati dopo un periodo di lontananza e sembrano più vicini che mai. All'interno della casa di Cinecittà avevano dimostrato un grande feeling, tale da scatenare ...

Gennaro Lillio - post per la De André? “Circondatevi di persone…” : Francesca De André e Gennaro Lillio, la storia è finita dopo il Grande Fratello La storia d’amore di Gennaro Lillio e Francesca De André è finita nel peggiore dei modi perché lui le ha lanciato delle accuse ben precise e lei pur essendosi difesa e avendo cercato di farci pace non è riuscita a riavvicinarsi. […] L'articolo Gennaro Lillio, post per la De André? “Circondatevi di persone…” proviene da Gossip e Tv.

Gennaro Lillio incontra Martina Nasoni - lei : 'Ti voglio bene biondino' : Il Grande Fratello 16 è terminato da un paio di mesi, ma alcuni degli ex coinquilini della Casa più spiata d'Italia hanno continuato a mantenere vivi i loro rapporti. Nella giornata di ieri, Gennaro Lillio ha incontrato a sorpresa Martina Nasoni. Da quando Gennaro è tornato ad essere single, ha deciso di incontrare i suoi ex compagni d'avventura con i quali ha condiviso l'esperienza al reality. Dopo l'incontro a sorpresa con Daniele Dal Moro, il ...

Gennaro Lillio e Martina Nasoni incontro nella notte e dedica a sorpresa : L’incontro di Gennaro e Martina dopo la rottura con Francesca: l’amicizia continua dopo il Gf 2019 Chiusi tutti i battenti con Francesca De André, Gennaro Lillio ha deciso di incontrare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che non stavano particolarmente simpatici alla sua vecchia fiamma. Fra questi c’è senza dubbio Martina Nasoni, la vincitrice del […] L'articolo Gennaro Lillio e Martina Nasoni incontro nella notte ...

Francesca De Andrè dimentica Gennaro Lillio con un altro? Il gossip : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: lei ha già un nuovo corteggiatore? Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è stato pubblicata un’indiscrezione che ha sorpreso molto i tantissimi fan di Francesca De Andrè. Di cosa si tratta? In base alle voci di corridoio raccolte dal settimanale diretto da Umberto Brindani pare che l’ex fidanzata di Gennaro Lillio abbia un nuovo corteggiatore. Sempre in base a quanto riportato dal ...

Gennaro Lillio e De Andrè lasciati : Erica Piamonte lancia una frecciata : Erica Piamonte rompe il silenzio sulla rottura tra Gennaro Lillio e la De Andrè Dopo aver trascorso qualche mese di passione, Francesca De Andrè ha mollato Gennaro Lillio. I due si sono conosciuti nella casa della sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Ma ad una fetta abbastanza vasta di fan, quell’amore è sembrato da subito un fuoco di paglia. Tra questi c’è anche Erica Piamonte. Alla ragazza è stato ...

Francesca De Andrè pensa ancora a Gennaro Lillio? Il nuovo sfogo : Gennaro Lillio nei pensieri di Francesca De Andrè dopo il Grande Fratello? La rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio ha segnato le ultime settimane dell’estate 2019, spiazzando quanti avevano seguito le loro vicissitudini sentimentali al Grande Fratello. Dal giorno dell’addio tra i due ex gieffini sono seguite dichiarazioni, frecciatine e messaggi velati sui social. In queste ore Francesca De Andrè è tornata a sfogarsi su ...

Gennaro Lillio : “I cerchi vanno chiusi” - riferimento a Francesca De André? : Gennaro Lillio si confessa su Instagram e svela come ha fatto a raggiungere il successo Che Gennaro Lillio sia un ragazzo buono ed umile l’abbiamo capito subito. Il modello ne ha dato grossa dimostrazione durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello e continua a farlo anche ora. Nonostante abbia posato per una grande […] L'articolo Gennaro Lillio: “I cerchi vanno chiusi”, riferimento a Francesca De André? ...

Gennaro Lillio torna a parlare di Taylor Mega : 'È una persona molto sensibile' : Gennaro Lillio è uno dei personaggi più chiacchierati dell'estate 2019. Il modello partenopeo incalzato dalle domande dei follower, ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inoltre, ha svelato i suoi progetti di lavoro per il futuro ed ha speso delle belle parole per Taylor Mega. Stando a quanto riferito da Gennaro, tra lui e Francesca De Andrè non c'è nessuna speranza di un riavvicinamento. Nonostante i segnali lanciati sui ...

Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro incontro da single : “Uniamo le forze” : Grande Fratello news, Daniele e Gennaro di nuovo insieme dopo la fine delle loro storie d’amore Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio sono sempre più amici. Ora che i due sono ritornati single, si incontrano molto più spesso: Daniele ha pensato bene di fare una sorpresa a Gennaro presentandosi a Napoli. Hanno trascorso dei bei […] L'articolo Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro incontro da single: “Uniamo le forze” proviene da ...

Gennaro Lillio - siparietto social con Daniele Dal Moro/ 'Un napoletano del nord e...' : Gennaro Lillio, siparietto social in vacanza col suo amico Daniele Dal Moro che lo prende in giro: 'Io un napoletano del nord e lui... un napoletano'

Gennaro Lillio e Francesca - Guendalina Canessa svela : “Amo la De Andrè” : Gennaro Lillio e Francesca: Guendalina Canessa difende la De Andrè Tra gli ex gieffini Gennaro Lillio e Francesca De Andrè le cose sono naufragate da qualche settimana, ma i fan della coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Nei giorni scorsi Francesca ha parlato di incompatibilità di carattere e ha smentito che sia stato Gennaro a lasciarla. Sulla questione ha voluto dire la sua anche l’ex moglie di Daniele Interrante, facendo ...

Guendalina Canessa difende Francesca De Andrè/ 'Gennaro Lillio? Sono caz*i suoi!' : Guendalina Canessa scende in campo per difendere Francesca De Andrè, dopo la rottura con Gennaro Lillio. E su Giorgio Tambellini...

Gennaro Lillio “Sono single” e parla di Taylor Mega : “C’è molto” : Gennaro Lillio e Taylor Mega, ci sarà un incontro dopo la conferma della rottura con Francesca De André? Gennaro Lillio ha confermato che con Francesca De André non c’è stato nessun tipo di riavvicinamento. Negli ultimi giorni, molti hanno letto i messaggi social di entrambi i ragazzi come degli indizi che facevano pensare a un […] L'articolo Gennaro Lillio “Sono single” e parla di Taylor Mega: “C’è ...