Gallipoli | sbarcati di notte 69 pachistani

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Emanuela Carucci A bordo, tra i migranti, c'erano nove minorenni di cui due sono stati trasportati in ospedale. Fermati, sul veliero, due uomini che potrebbero essere gli scafisti Un nuovo sbarco è avvenuto ierisulla costa pugliese. Sessantadue migranti, tutti pakistani, sono arrivati a, in provincia di Lecce, a bordo di una imbarcazione. Il gruppo di immigrati è stato rintracciato sull'isola di S. Andrea, nel Salento. Sono stati trasbordati adalla guardia costiera, come si vede nel video pubblicato sulla pagina Facebook "Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia". Mentre al largo di Santa Maria di Leuca è stato bloccato un veliero, forse lo stesso che ha portato i migranti a terra. video 1745415 A bordo dell'imbarcazione, ora ferma nel porto di Leuca, erano presenti due uomini, probabilmente gli scafisti, sui quali sono in corso ...

