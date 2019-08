Franco Oppini | Con Alba siamo in ottimi rapporti

Franco Oppini e le parole su Alba Parietti : “Completamente travisate” : Franco Oppini fa chiarezza sulle parole dette su Alba Parietti Ha fatto parecchio rumore l’ultima intervista di Franco Oppini a Quotidiano.net. L’attore ha raccontato la sua storia d’amore con l’ex moglie Alba Parietti, dalla quale ha avuto il figlio Francesco che oggi ha 37 anni. In particolare Oppini ha raccontato del primo incontro con la […] L'articolo Franco Oppini e le parole su Alba Parietti: ...

Alba Parietti - le scuse al figlio Francesco e a Franco Oppini dopo lo sfogo social : “Mi spiace seppure con delicatezza senza intenzione di ferire né Franco Oppini né Ada, sua moglie, averlo sottoposto a una gogna mediatica che meritava l’intervista, a dire poco indelicata, ma nessuno di noi meritava, perché ci adoriamo tutti. Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette ‘donne forti’ , troppo ...

Alba Parietti contro l'ex marito Franco Oppini : "Non sono una donna facile - dirlo lede anche la tua dignità" : In una recente intervista Franco Oppini aveva fatto passare l'ex moglie, Alba Parietti, per una donna leggera. Il commento non è piaciuto alla showgirl che ha deciso di affidare a Instagram il suo sfogo: "Caro Franco, ti scrivo in risposta intervista Degli Antoni. Purtroppo, non è la prima volta e n

ALBA PARIETTI CONTRO Franco OPPINI/ Ada Alberti "Non potrebbe mai parlare male di te" : ALBA PARIETTI CONTRO FRANCO OPPINI per una recente intervista, interviene Ada Alberti "Non potrebbe mai parlare male di te". Le ultime notizie.

Alba Parietti sbotta contro l’ex marito Franco Oppini : “Basta bugie!” : Alba Parietti rimprovera l’ex marito Franco Oppini per una intervista Duro scontro a distanza tra Alba Parietti e Franco Oppini, colpevole di aver fatto delle dichiarazioni poco carine sull’ex moglie in una recente intervista rilasciata a Quotidiano.net. Cosa è successo? La showgirl ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, non ha affatto gradito alcune dichiarazioni di ...

Alba Parietti contro Franco Oppini : "Non mi piace che mi descriva come non sono mai stata - una facile" : "Non mi piace essere descritta come non sono mai stata, 'una facile'". È un passaggio del lungo post su Instagram con cui Alba Parietti si rivolge all'ex marito, Franco Oppini, dopo un'intervista rilasciata da quest'ultimo e pubblicata su quotidiano.netPurtroppo, non è la prima volta e non ne capisco il motivo, essendo noi in ottimi rapporti, che tu racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi ...

Franco OPPINI/ Da Alba Parietti ad Ada Alberti : "Se c'è amore si supera tutto" : FRANCO OPPINI, da Alba Parietti ad Ada Alberti: "Consulta mia moglie per i suoi fidanzati". E a La Vita in Diretta: "Se c'è amore si supera tutto".