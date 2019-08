Franco Columbu morto a 78 anni | l' ex campione di culturismo è annegato in Sardegna

Morto Franco Columbu - il culturista amico di Arnold Schwarzenegger è annegato in Sardegna : ha avuto un malore mentre faceva il bagno : È Morto annegato Franco Columbu , attore ed ex campione di culturismo grande amico di Arnold Schwarzenegger . Aveva 78 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 14 nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna : il culturista ha accusato un malore mentre faceva il bagno . Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove però è Morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le ...

