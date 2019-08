Francesco Zampaglione | arrestato per rapina il fratello di Federico dei Tiromancino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019)del cantantedei, è statoa Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’uomo è entrato a volto coperto in una banca: armato di pistola, hato l’istituto per poi fuggire. Nella concitazione non si è però accorto di essere seguito da uno dei testimoni presenti allache ha chiamato le forze dell’ordine.è stato così raggiunto,e trasferito a Regina Coeli. L’uomo, 40 anni, hato una delle banche di via Circonvallazione Gianicolense. Una volta raggiunto dagli agenti di polizia non ha opposto resistenza. Il bottino è stato riconsegnato alla banca e l’arma che l’uomo ha usato è risultata essere finta., fino al 2015, suonava con ilnei. Poi una lite proprio cone la via della criminalità. L'articolo...

