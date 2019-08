Formula 1 – Ferrari | Vettel predica prudenza | “pole obiettivo realistico | ma spesso il

Formula 1 - Bottas non usa mezzi termini : “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente ammazzato” : Il pilota della Mercedes ha analizzato le prime due sessioni di libere, concluse entrambe davanti al compagno di squadra Due sessioni di libere concluse entrambe davanti al proprio compagno di squadra, buoni risultati dunque per Valtteri Bottas al termine della prima giornata di lavoro a Spa, dove domenica si correrà il Gran Premio del Belgio. Lapresse Il pilota finlandese è rimasto comunque lontano dalle due Ferrari, apparse imprendibili ...

Formula 1 - Hamilton impressionato dalle Ferrari a Spa : il britannico sembra arrendersi in vista delle qualifiche : Il pilota della Mercedes ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Spa, soffermandosi sulla competitività delle Ferrari Sesto posto al mattino e quarto al pomeriggio, non è stata una giornata da incorniciare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha avuto alcuni problemi nel corso delle due sessioni di libere, che ne hanno condizionato il lavoro in pista. Photo4/LaPresse Intervistato nel posto FP2, il campione del ...

Formula 1 - nessuna sorpresa per Max Verstappen : “lo sapevo che le Ferrari sarebbero state velocissime” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere del Gp del Belgio, confermando la superiorità delle Ferrari Giornata interlocutoria per la Red Bull in Belgio, Max Verstappen chiude al sesto posto la sessione del pomeriggio, rimanendo a distanza siderale da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Qualche miglioramento in vista di domani è previsto, ma il pilota olandese è convinto che non basterà per ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Spa : Leclerc fa il vuoto davanti a Vettel - Mercedes lontanissime dalle Ferrari [TEMPI] : Il pilota monegasco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo il compagno di squadra Vettel e le due Mercedes di Bottas e Hamilton La Ferrari domina la prima giornata di libere del Gran Premio di Belgio, uno-due sia al mattino che nel pomeriggio per i piloti del team di Maranello, con Leclerc che piazza il tempo più veloce in 1:44.1. Photo4/LaPresse Sei i decimi di differenza con Sebastian Vettel, che conferma ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Spa : la Ferrari parte forte! Albon si mette davanti alle Mercedes [TEMPI] : Sebastian Vettel conclude le FP1 del Gp di Spa con il miglior tempo davanti a Leclerc: seguono le Red Bull di Verstappen e soprattutto Albon all’esordio sulla nuova monoposto, capace di mettersi davanti a Bottas ed Hamilton Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono finalmente tornati in pista per la prima gara della seconda metà di stagione. Il circuito di Spa, in Belgio, ospita le canoniche FP1 del venerdì mattina che si aprono ...

Formula 1 – Briatore spara a zero contro la Ferrari - da Binotto a Vettel : l’ex manager ne ha una per tutti : Briatore non risparmia la Ferrari: le parole dell’ex manager di Formula 1 sulle difficoltà del team del Cavallino di essere competitivo e di lottare per il titolo Mondiale Si torna finalmente a respirare aria di F1: dopo la lunga pausa estiva i piloti sono nuovamente protagonisti, sul circuito di Spa, per il Gp del Belgio. In conferenza stampa oggi i campioni delle quattro ruote hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

Formula 1 – Leclerc pronto al ritorno in pista : le parole cariche e motivate del ferrarista in vista del Gp di Spa : Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in pista: le parole del giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp del Belgio La pausa estiva della Formula 1 è finalmente terminata: i piloti sono pronti a tornare in pista dopo quasi un mese di stop per battagliare per la vittoria. La Formula 1 torna protagonista in Belgio, dove la Ferrari arriva motivatissima per far bene in un circuito che le si addice ...

Formula 1 – Dal futuro di Bottas alla Ferrari - la calda estate di Wolff : “Hamilton? Sì - gli ho chiesto un parere” : Toto Wolff a 360 gradi: le verità del team principal Mercedes sul futuro di Bottas e sulla Ferrari Le estati di Toto Wolff non sono mai noiose: nonostante la prima metà di stagione ricca di vittorie, il team principal della Mercedes ha tanto a cui pensare. La pausa estiva servirà in particolar modo all’austriaco per decidere quale sarà il futuro di Bottas: “è una decisione difficile perché conosco Valtteri sin dalla Formula ...

Formula 1 – 31 anni fa moriva Enzo Ferrari : il ricordo del team del Cavallino e della città di Modena : La Ferrari e la città di Modena omaggiano il ‘Drake’ nel giorno del suo 31° anniversario di morte Era il 14 agosto 1988 quando moriva Enzo Ferrari. In occasione del 31° anniversario dalla scomparsa del fondatore della Ferrari, il team del Cavallino ha deciso di omaggiarlo sui social con parole speciali: “Io ero quello che sognava di essere Ferrari“, si legge sul sito ufficiale del team di Maranello. “Una ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel non si nasconde : “non ho fatto un gran lavoro. Abbiamo delle lacune ma…” : Sebastian Vettel fa mea culpa per i cattivi risultati ottenuti nella prima parte di stagione della Ferrari: il pilota tedesco ammette le sue colpe e sottolinea alcune lacune della monoposto “Abbiamo delle lacune, ma è anche colpa mia“, è questa la sintesi del pensiero di Sebastian Vettel sulla prima parte della stagione Ferrari. Il pilota tedesco, dopo i segnali positivi della seconda parte della passata stagione, era ...

Formula 1 – Wolff teme la Ferrari - il team principal Mercedes sincero : “in Belgio e Italia sarà un’altra storia” : Wolff addesso teme la Ferrari: le parole del team principal Mercedes in vista della seconda metà di stagione di Formula 1 Mentre i piloti della MotoGp si sfidano in pista al Red Bull Ring, quelli della Formula 1 si godono la loro pausa estiva. C’è chi, come Raikkonen, sta trascorrendo una bella vacanza al mare con la famiglia, in barca, in Italia, chi invece non vuole rinunciare all’allenamento e chi preferisce rimanere ...