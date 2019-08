Festival di Venezia 2019 | Brad Pitt e gli altri uomini che fanno tendenza

Scarlett Johansson incanta il carpet del Festival di Venezia - : Fonte foto: La PresseScarlett Johansson incanta il carpet di del Festival di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice è per presentare Marriage Story

Miss Italia - passerella delle finaliste sul red carpet del Festival di Venezia : Incursione del concorso di Miss Italia alla 76/a Mostra del Cinema, che oggi ha visto sfilare sul red carpet del Lido le 80 ragazze giunte alla finale, in programma il 6 settembre a Jesolo. Una...

The New Pope : la serie tv di Sorrentino al Festival di Venezia - : Niccolò Sandroni Paolo Sorrentino presenterà al Festival di Venezia The New Pope, la seconda stagione della serie tv iniziata con il titolo The Young Pope Già nel 2016 Paolo Sorrentino decise di presentare The Young Pope al Festival di Venezia, e ora ci torna per The New Pope, il secondo capitolo della sua serie tv. The New Pope è la seconda stagione della serie tv iniziata nel 2016 e originariamente incentrata sul giovane Papa ...

Il presidente dell'Europarlamento Sassoli domani al Festival di Venezia per ricordare Megalizzi : Il presidente dell’Europarlamento, David Maria Sassoli, sarà domani al Festival del Cinema di Venezia per testimoniare l’impegno del Pe nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux ed accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Rovereto ucciso lo scorso dicembre nel corso dell’attentato terroristico avvenuto a ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

Liv Tyler arriva al Festival Del cinema di Venezia - : Fonte foto: La PresseLiv Tyler arriva al Festival Del cinema di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice e figlia del cantante degli Aerosmith arriva alla Darsena

Festival del cinema di Venezia 2019 - Giusy Versace con protesi e tacco alto è incantevole : Sul red carpet del Festival del cinema di Venezia arriva, bellissima, Giusy Versace. Abito scuro decorato come il disegno che è stato fatto sulle protesi, tacco alto, viso radioso, Giusy è incantevole. La vincitrice di Ballando con le Stelle è insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che porta la narrazione dentro le carceri femminili e dà alle detenute la possibilità di ...

Festival di Venezia - Pietro Marcello presenta il suo “Martin Eden” : la clip esclusiva : Dal romanzo di Jack London ad un film di Pietro Marcello. Mai alchimia poetico-creativa fu più singolare ed attesa. Martin Eden sarà in Concorso al Festival di Venezia 76 e il fattoquotidiano.it ve ne propone una clip in esclusiva. Il marinaio Martin Eden salva da un pestaggio il giovane Arturo, un rampollo della classe media industriale. Per sdebitarsi il ragazzo invita il suo salvatore nella casa di famiglia dove incontrerà Elena, sorella di ...

76^ Festival del Cinema di Venezia 2019 : secondo giorno di karmesse : Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi. La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e ...

The New Pope in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia : il trailer : È prevista nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale fuori concorso l’anteprima mondiale di due episodi di The New Pope, la serie diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino che ha diretto tutti gli 8 episodi ed è regista, tra gli altri, anche de La grande bellezza e The Young Pope. The New Pope, il trailer The New Pope, il cast Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® ...

Festival di Venezia 2019 - Juliette Binoche conquista il red carpet con onde wet : Catherine DeneuveStefania RoccaGiulia ValentinaSofia RichieAlessandra MastronardiValeria GolinoMartha HuntBarbara PalvinIsabella FerrariIsabeli FontanaElsa HoskJuliette BinocheCandice SwanepoelGrandi film, certo, ma non solo. Al Festival di Venezia sfilano anche i beauty look più scenografici, con star ben felici di mostrarsi sui red carpet, rese indimenticabili dalle mani di truccatori, facialist e hair style stellati. PRONTI, PARTENZA, ...

Il trailer di The New Pope regala il paradiso ad un malizioso Jude Law a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Venezia : Un malizioso Jude Law in slip bianchi varca quelle che sembrano essere le porte di un paradiso che solo lui poteva volere e vivere così, il trailer di The New Pope regala questa nuova visione del "giovane" Papa mentre il nuovo (che avrà il volto di John Malkovich), prende posto al fianco dei cardinali che lo accolgono in completa venerazione, almeno per ora. Questo è quello che mostra il primo teaser trailer ufficiale della serie The New Pope ...

Alessandra Mastronardi madrina del Festival di Venezia. Chi l'ha preceduta? - : Marina Lanzone Belle, italiane, ma soprattutto semplici e naturali. Chi sono state le madrine della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia negli ultimi dieci anni? Mancano poche ore all’inizio della serata inaugurale del Festival di Venezia, arrivato alla sua 76esima edizione. Come tutti gli anni gli occhi saranno puntati sul red carpet e sui look delle star. Cosa indosserà Alessandra Mastronardi per ...

"La vérité" : il Festival di Venezia inizia con un grande film - : Serena Nannelli Deneuve e Binoche, al servizio del cineasta giapponese Kore'eda, danno vita a un rapporto madre-figlia memorabile: spassoso, tenero e drammatico. Ma soprattutto universale. Ad aprire la settantaseiesima Mostra del Cinema di Venezia è stato il film in concorso "La vérité" del regista Hirokazu Kore'eda, un family-drama che, partendo dalla descrizione di un rapporto madre-figlia, finisce col riflettere sul tempo che ...