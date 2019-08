Fate attenzione | c’è un nuovo tentativo di attacco phishing in circolazione tramite SMS

Jovanotti denuncia fake news con la sua immagine : “Fate attenzione” : Jovanotti denuncia fake news che recano la sua immagine dopo settimane che sul web circolano notizie fasulle su una sua presunta intervista, a causa della quale sarebbe in procinto di pagare conseguenze gravissime per le dichiarazioni rese. A intervenire sui suoi social è Lorenzo Cherubini in prima persona, con un avviso a tutti i fan e non fan e la richiesta di prestare la massima attenzione a queste notizie assolutamente false e che hanno ...

Coccodrillo sparisce dal circo - allarme alla popolazione in Sardegna : “Fate attenzione” : L'allerta è scattata quando i responsabili del circo che si era stabilito nel comune di Orosei si sono accorti che dalle gabbie era sparito un Coccodrillo usato per gli spettacoli itineranti. Al momento non si sa se l'animale sia sparito perché rubato da qualcuno o se si sia allontanato autonomamente ma questa seconda possibilità ha fatto scattare l'allarme.Continua a leggere

“Fate attenzione!”. Laura Pausini lancia l’allarme sui social : la cantante è infuriata : Se pensate alla musica italiana e ad un volto amato e stimato da tutti, di certo arriverete ad immaginare Laura Pausini. Una cantante dal successo enorme, che sta girando i palchi di mezza Italia in questa estate con Biagio Antonacci, annunciando negli ultimi giorni che si prenderà un breve periodo di vacanze per ricaricare le batterie e scrivere nuovi pezzi. Oggi la popstar fa un nuovo annuncio ma, purtroppo, non centra la musica. Da anni ...

Ipertensione e caldo : “Misurate la pressione più spesso e Fate attenzione ai farmaci” - info su sintomi e cause : Numerose persone soffrono di pressione alta, che, con il caldo estivo, può rivelarsi difficile da gestire: l’Ipertensione è molto diffusa, spesso determinata da un’alimentazione errata. La condizione aggrava lo stato di salute di reni, fegato, arterie, cuore e sistema endocrino: pertanto, è fondamentale cercare di prevenirla anche con una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Inoltre, a causa delle alte temperature estive ...

Stasera Italia - rissa Vittorio Sgarbi-Giampiero Mughini? Fate molta attenzione a Maria Giovanna Maglie : La furibonda lite a Stasera Italia, su Rete 4, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è già un cult televisivo. Insulti brutali, minacce, parole irriferibili fino a quel pazzesco epilogo: Mughini che si alza per andare contro Sgarbi, il quale risponde impugnando come arma la sedia presente in studi

Fate attenzione a FaceApp Pro - è soltanto una truffa : Il recente grande successo dell'applicazione FaceApp solleva un nuovo problema: quello relativo alla contraffazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Fate attenzione a FaceApp Pro, è soltanto una truffa proviene da TuttoAndroid.

Fate attenzione : le frodi legate a scambi e clonazioni di schede SIM stanno aumentando - anche in Italia : Le frodi tramite scambio e clonazione di schede SIM ("SIM Swap Fraud") rappresentano una realtà non nuovissima ma in aumento anche in Italia. L'articolo Fate attenzione: le frodi legate a scambi e clonazioni di schede SIM stanno aumentando, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ladri scatenati in estate - ecco a che ora colpiscono di più. Fate molta attenzione : In Italia ogni giorno in media più di 500 case vengono razziate dai Ladri e la maggior parte dei furti avviene al Nord con 15,2 famiglie ogni mille vittime dei Ladri contro le 9,4 del Sud. È quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione delle vacanze estive quando molte abitazioni si svuotano e aumenta il rischio di furti. «Contro i topi di appartamento è però possibile adottare ...

Fate attenzione a FaceApp - che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali : La politica sulla privacy standard di FaceApp offre all'azienda molta libertà sul trattamento dei dati degli utenti che non sono tutelati da alcuna protezione della loro privacy, inoltre i termini di servizio (ultimo aggiornamento: 08/03/2017) concedono a FaceApp un'ulteriore libertà di azione. L'articolo Fate attenzione a FaceApp, che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali proviene da TuttoAndroid.

News Uomini e Donne - Lucas Peracchi si sfoga : “Fate attenzione!” : Lucas Peracchi di Uomini e Donne mette in guardia chi vuole lavorare in Tv Lucas Peracchi, anni fa, è stato tronista di Uomini e Donne. Un’esperienza non proprio positivissima per il giovane in quanto non è stato corretto con la redazione del dating show. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, e la carriera televisiva di Lucas Peracchi è continuata tranquillamente. A tal proposito però l’ex protagonista di ...