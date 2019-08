Farmaco con denominazione errata | contiene un principio attivo diverso da quello

‘Sindrome del Lupo Mannaro’ : ritirato Farmaco per curare il reflusso - conteneva sostanze contro ipertensione e alopecia : E’ allarme in Spagna dopo i 17 casi, quasi da film fantascientifico, di persone che hanno subito una velocissima crescita di peli su tutto il corpo, arrivando ad apparire quasi simili ad animali, tanto da essere paragonati ai mitologici Lupi Mannari. Nello specifico si tratta di 17 bambini che hanno subito una crescita anomala dei capelli e dei peli, la cosiddetta sindrome del ‘Lupo mannaro’, dopo aver assunto un farmaco utile ...

Assumono un Farmaco contaminato : bambini 'ricoperti' di peli : Alcuni medicinali sono stati ritirati in Spagna perché contaminati con un composto chimico che ha provocato in diversi...

Secondo Farmaco per il colesterolo ritirato in poche ore : due parametri sono fuori specifica [MARCHIO E LOTTO] : Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, ha comunicato il ritiro dalle farmacie – il Secondo nel giro di poche ore – di un solo lotto del farmaco TORVAST, marca Pfizer. Il medicinale è un noto anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli elevati di colesterolo totale e LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su affetti da ipercolesterolemia primaria. Nello specifico il lotto ...

Ritirato nuovamente un Farmaco per il colesterolo : richiesti controlli dei NAS (MARCHIO E LOTTI) : Dopo una nuova notifica di allerta proveniente dall’agenzia ceca per il farmaco e in seguito alla comunicazione della ditta Mylan Italia Spa, in merito a risultati fuori specifica durante gli studi di stabilità, Aifa – Agenzia Italiana del farmaco – ha disposto il ritiro dalle farmacie di altri tre lotti del farmaco SIMVASTATINA della ditta Mylan Italia Spa. Precedenti lotti del medesimo medicinale erano stato ritirati nel mese ...

Roma-Verona in tre ore : la corsa contro il tempo per il Farmaco salvavita : Giorgia Baroncini Una 13enne è èartita per le vacanza senza il farmaco salvavita. La madre, disperata, ha chiesto aiuto alla Polizia ferroviaria. E il pacco è arrivato a destinazione Sua figlia 13enne è partita per trascorrere qualche giorno di vacanza a Verona dalla nonna, ma il farmaco salvavita è rimasto a casa. Così la madre, disperata, si è rivolta all'ufficio della Polizia ferroviaria di Roma Termini. E subito è partita la ...

Da Roma a Verona in tre ore : corsa contro il tempo per consegnare il Farmaco salvavita a una 13enne : La polizia ferroviaria di Termini con la collaborazione del personale di Trenitalia riesce a far sì che la ragazza, in vacanza in Veneto, possa seguire le terapie delle quali ha bisogno dalla nascita

Aifa ritira uno dei più noti anticoncezionali in commercio : il Farmaco è prescritto anche per alcune patologie [MARCHIO E LOTTI] : L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro dal mercato di 16 lotti del medicinale CERAZETTE*28CPR RIV 75MCG – AIC 039167010 della ditta Farma 1000. I lotti incriminati sono i seguenti: M041147X2 con scadenza 30-09-2019; N005022 con scadenza 31-01-2020; N027229 con scadenza 30-06-2020; N022283 con scadenza 31-05-2020; N026900 con scadenza 30-06-2020; N023583 con scadenza 31-05-2020; N036302 con scadenza 30-11-2020; R003696 con scadenza ...

Da ricercatori italiani un nuovo Farmaco contro il cancro al seno - evita le asportazioni chirurgiche : Il carcinoma mammario Triplo Negativo “Tn” colpisce il seno, e deve il suo nome (“Tn”, triplo negativo) al fatto che queste cellule tumorali non hanno sulla loro superficie bersagli contro cui si può agire con le terapie farmacologiche classiche: i comuni chemioterapici non funzionano, e non si non dispone ancora di farmaci selettivi ed efficaci per combatterlo. Le terapie farmacologiche e le radioterapie sono poco ...

Cannabis terapeutica - Consiglio superiore sanità : “Ora non è un Farmaco. Occorrono sperimentazioni” : Il Consiglio superiore della sanità ha consegnato oggi il suo parere sulla Cannabis terapeutica sul tavolo del ministro della Salute Giulia Grillo. Gli esperti che lo hanno redatto sostengono che non si possa dire che si tratti di un farmaco, perché la Cannabis non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali o dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e “non può quindi considerarsi una ...