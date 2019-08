Eric Cantona | il discorso incomprensibile da profeta E Ronaldo impallidisce

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 30 agosto 2019)e ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoe ilcripticoGli occhi sgranati, la testa in avanti e la bocca leggermente aperta. Cristianoosservacon la stessa espressione che usa Semola ne «La Spada nella Roccia» mentre guarda Mago Merlino che gli parla del futuro. In effetti, proprio come nel celebre cartone Disney, anche durante i sorteggi di Champions va in scena una bizzarra profezia. A pronunciarla è l’ex calciatore francese che, salito sul palco per ritirare un premio alla carriera, ha ammutolito il pubblico con uncriptico. «Come le mosche per i ragazzi vivaci, così siamo noi per gli Dei. Ci uccidono per divertimento», è l’attacco ...

giuseppetambu11 : Quando i gabbiani seguono il peschereccio, è perché pensano che le sardine saranno buttate in mare. Grazie. Eric Cantona - TutteLeNotizie : Champions, il discorso di Cantona è surreale: la reazione di giocatori e dirigenti è… - Cascavel47 : Champions, il discorso di Eric Cantona è surreale: la reazione di giocatori e dirigenti è imperdibile… -