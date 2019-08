Elodie e l’arte indiscreta del tormentone estivo | “Magarita” conquista le radio

Fonte : domanipress

(Di venerdì 30 agosto 2019) È un’estate ricca di soddisfazioni quella che sta vivendo, che continua a collezionare un successo dopo l’altro e si conferma come una delle voci più interessanti e versatili del panorama musicale contemporaneo. “MARGARITA”, il travolgente singolo che la vede collaborare con il rapper Marracash,il podio al #1 dell’Airplayfonico, certificandosi come uno dei singoli più apprezzati dagli ascoltatori.è l’artista italiana a vantare il maggior numero di singoli presenti all’interno della Top 50 delle canzoni più trasmesse instilata da EarOne: “MARGARITA” (#1), che ha ottenuto oltre 15 milioni di stream su Spotify (più di 250 mila al giorno) collocandosi al sesto posto nella Top 10 stilata dalla piattaforma, “PENSARE MALE” (#43), il coinvolgente singolo dei The Kolors, certificato disco di platino, impreziosito dalla voce sensuale della cantante, che ad ...