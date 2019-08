eFootball PES 2020 | l' accordo con la Juventus è stato un duro colpo per FIFA 20 | parola

Gamescom 2019 : eFootball PES 2020 - intervista : L'eterno conflitto tra i due calcistici di punta dell'universo videoludico è pronto ad andare in scena anche quest'anno. Il dominio di FIFA ed EA nella corrente generazione è andato in corso ad un graduale decorso che ha visto PES assottigliare sempre maggiormente il divario, soprattutto grazie ad un sistema di gioco molto rifinito e ad un comparto tecnico all'avanguardia.Ciò di cui il calcistico di Konami ha sempre sofferto, tuttavia, è uno ...

eFootball PES 2020 per mobile arriverà a ottobre : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la versione mobile di eFootball PES 2020 sarà rilasciata a ottobre e sarà una revisione completa dell'attuale gioco mobile PES 2019.L'ultimo importante aggiornamento della serie PES mobile, che ha celebrato oltre 200 milioni di download all'inizio di quest'anno, porta molte delle funzionalità e delle licenze chiave già annunciate per eFootball PES 2020 su PC e console.Le nuove funzionalità ...

Konami annuncia eFootball : La nuova competizion eSport per PES : Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi la formazione di un nuovo torneo eSportivo per eFootball PES 2020, l’eFootball.Open, che si aggiunge al ritorno di eFootball.Pro – entrambi ora inclusi nella struttura generale delle competizioni eFootball. Konami organizzerà diverse competizioni sotto il cappello eFootball, incluse, ma non limitate ...

eFootball è la nuova competizione eSport della serie PES : Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi la formazione di un nuovo torneo eSportivo per eFootball PES 2020, l'eFootball.Open, che si aggiunge al ritorno di eFootball.Pro - entrambi ora inclusi nella struttura generale delle competizioni eFootball.Konami organizzerà diverse competizioni sotto il cappello eFootball, incluse, ma non limitate a eFootball.Pro ed eFootball.Open.A eFootball.Pro, il torneo dedicato ai team professionisti delle ...

Konami - eFootball PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020 : Konami non si ferma più e mette a segno un altro colpo importante in vista dell’uscita di eFootball PES 2020, la nuova versione del celebre videogioco calcistico. Attraverso un comunicato ufficiale, l’azienda ha annunciato di aver siglato un accordo esclusivo con la UEFA diventare videogioco ufficiale di EURO 2020, la manifestazione itinerante che si terrà […] L'articolo Konami, eFootball PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020 è stato ...

eFootball PES 2020 riceverà il DLC ufficiale di Euro 2020 : eFootball PES 2020 riceverà il DLC ufficiale di Euro 2020 durante il secondo trimestre del 2020, ha annunciato Konami.PES 2020 sarà il videogioco ufficiale del prossimo torneo, ha dichiarato Konami. Al lancio saranno presenti oltre 50 squadre nazionali, inclusi gli attuali campioni del Portogallo, con i loro kit ufficiali, stemmi e giocatori.L'annuncio arriva subito dopo una serie di accordi di licenza accattivanti. Ieri abbiamo riferito che la ...

La Serie A sbarca ufficialmente su eFootball PES 2020 : Serie A PES 2020 – Konami mette a segno un altro colpo importante in vista dell’uscita di eFootball PES 2020. L’azienda ha svelato che la Serie A apparirà con loghi e trofeo ufficiali sulla nuova edizione del videogioco calcistico. La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale, con la quale Konami ha spiegato di aver […] L'articolo La Serie A sbarca ufficialmente su eFootball PES 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

eFootball PES 2020 : la licenza ufficiale della Serie A italiana annunciata da Konami : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d'Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020.Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l'impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco.La partnership ...

eFootball PES 2020 : Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020. Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di ...

FIFA 20 contro eFootball PES 2020 – Quale scegliere? – Il confronto : Come ogni anno, è inevitabile il confronto tra FIFA e PES, Quale scegliere? L’uscita di FIFA 20 ed eFootball PES 2020 si sta avvicinando, Quale è il migliore tra i due? A seguire vi proponiamo il nostro confronto. FIFA 20 contro PES 2020 – Quale è il migliore? Essendo due giochi di calcio, è difficile che qualcuno li acquisti entrambi, per tanto prima di mettere mani al portafoglio bisogna ...

eFootball PES 2020 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato i dettagli delle attività e dei prodotti che sarà possibile giocare alla Gamescom di quest'anno (dal 20 al 24 agosto) a Colonia, Germania.Dopo la pubblicazione della demo a fine luglio, i fan di PES avranno l'opportunità di provare la più recente versione del gioco eFootball PES 2020, e giocare partite in singolo e co-op allo stand di Konami (Hall 9, B30).I presenti potranno anche avere la ...

eFootball PES 2020 : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Konami svela in anticipo i Requisiti PC Minimi e Consigliati per eFootball PES 2020, che vi riportiamo a seguire. Se avete intenzione di acquistare l’edizione PC, non vi resta che analizzare i componenti richiesti. PES 2020: I Requisiti PC ufficiali Requisiti di sistema Minimi Sistema Operativo: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64bit) Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX 4350 Memoria RAM: 4 GB Scheda Video: NVIDIA GTX 670 o AMD Radeon ...

eFootball PES 2020 - prova : L'articolo seguente è un aggiornamento basato sulla prova fatta presso gli uffici di Halifax attualizzata con i nuovi contenuti offerti dalla demo pubblicata ieri da Konami, contenutisticamente molto simile a quella già provata in più occasioni.A distanza di pochi giorni dalla recensione, siamo tornati sui campi di eFootball PES 2020. L'obiettivo? Verificare con più calma le qualità del gioco, così da arrivare più allenati all'appuntamento ...

La Serie A italiana in eFootball PES 2020? Il logo ufficiale compare sulla copertina del gioco : Questa mattina vi abbiamo segnalato la disponibilità della demo di eFootball PES 2020 per PS4, Xbox One e PC, e nello stesso comunicato stampa di Konami veniva mostrata la copertina ufficiale del gioco.Ebbene, proprio nell'immagine di copertina, è presente Miralem Pjanić della Juventus e, sulla maglia, risulta visibile il logo della Serie A italiana. Quindi è lecito chiedersi: il gioco di Konami avrà la licenza della massima Serie ...