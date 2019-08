Ecco il popolo dei couponisti | La nostra vita tutta scontata

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Andrea Cuomo Migliaia di italiani risparmiano o guadagnano con giochi a premi e buoni. Serve pazienza. E furbizia C'è un'Italia che la crisi economica la affronta a colpi di forbici e stampante. Un'Italia che cerca fortuna nei concorsi. Non quelli che mettono in palio un posto da bidello o da usciere, ma quelli che ti fanno conquistare un phon o uno shampoo o una macchina per fare il pane. Quando va bene un viaggio. L'Italia di cui parliamo in realtà sono due: quella dei «concorsisti» e quella dei «». I primi sono quelli che partecipano ai concorsi a premi indetti da un'azienda di solito a fronte dell'acquisto di un prodotto. I secondi sono quelli che approfittano dei buoni sconto trovati su giornali e volantini o scaricati da internet per riempirsi la dispensa con poca spesa. Una delle più alacri concorsiste italiane, Valeria, che vive a Finale Emilia e che ...

LegaSalvini : ALTRO CHE AVVOCATO DEL POPOLO, ECCO LA VERA STORIA DEL 'CONTE'... #elezionisubito - Linkiesta : Sono riprese le consultazioni, ripassino al volo? Il popolo elegge il Parlamento, che elegge il Presidente della… - Maria89828556 : RT @FrancescoSamma2: Non voglio essere tranquillizzato da Macron. È questo che dovrebbero capire i Conte, i Renzi, i Di Maio, i Gentiloni.… -