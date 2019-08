Ecco i paesi che hanno permesso a Huawei di costruire il 5G

Com’è la velocità del 5G in Italia? Ecco la classifica di OpenSignal con tutti i paesi : Qual è il paese dove si può sfruttare la migliore velocità del 5G e qual è la differenza rispetto al 4G? Ancora una volta viene a raccontarcelo sulla OpenSignal che ha pubblicato un’interessante analisi basata su test sul campo negli otto paesi in cui finora sono state accese le reti di nuova generazione. Non è […] L'articolo Com’è la velocità del 5G in Italia? Ecco la classifica di OpenSignal con tutti i paesi proviene da ...