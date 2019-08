È stato ucciso un noto attivista ambientalista dell’Honduras | Roberto Antonio Argueta

Bologna - 28enne ucciso a coltellate : arrestato il vicino di casa. C’è anche un altro sospettato : Era stato fermato subito dopo l’omicidio di Nicola Rinaldi, 28enne accoltellato in via Frati, alla periferia di Bologna, e nella notte è stato arrestato dalla Polizia: si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettate per il delitto. Il giovane mercoledì mattina è stato aggredito e ferito con un coltello, probabilmente all’interno di un condominio e forse per ragioni legate ...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e ucciso da un'auto davanti alla madre. «È stato trascinato per diversi metri» : Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato...

Trump ha rilanciato la bufala secondo cui Jeffrey Epstein è stato ucciso dai Clinton : Un’attivista mostra la foto di Jeffrey Epstein (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Le notizie delle morti in carcere negli Stati Uniti finiscono di rado in prima pagina, ma ce n’è una che sta catturando particolarmente l’attenzione, dentro e fuori dai confini nazionali. Si tratta di quella di Jeffrey Epstein, un ricco finanziere 66enne che vantava nella sua cerchia di amici personaggi come Bill Clinton, il principe Andrea del ...

Roma - ultrà ucciso : il killer non sarebbe stato solo al momento dell’agguato a Diabolik : Tutto è stato preparato con la massima precisione, seguendo le tipiche modalità dei delitti di mafia: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, è stato vittima di una vera e propria esecuzione programmata in ogni dettaglio. Oltre al killer professionista che gli ha sparato un solo colpo mortale dietro all’orecchio, per gli inquirenti, almeno altre due persone hanno partecipato all’agguato lo scorso mercoledì in via Lemonia, a Roma, all’ingresso del ...

Carabiniere ucciso - impronte digitali dove era stato nascosto il coltello : di chi sono : Nuovi sviluppi nelle indagini sull'uccisione di Mario Cerciello Rega a Roma. Gabriel Natale-Hjorth - si legge su Il Fatto Quotidiano - potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove allo

"Aveva debiti - il tifo non c'entra". Perché è stato ucciso Diabolik? : "Aveva debiti per questioni di droga, e quando nel 2016 gli hanno sequestrato tutto il patrimonio, compresa la villa dove abitava, non si è più rialzato". A dirlo all'Agi è Vincenzo, ex ultrà della Lazio, e grande amico di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, freddato ieri al Parco degli Acquedotti di Roma con un colpo di pistola alla testa. "Ultimamente - aggiunge - ci sentivamo poco. Ho dei figli da tutelare e so' ...

Un milionario americano accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico dopo quattro anni di latitanza : Il milionario americano di origine britannica ricercato dal 2015 perché accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico ed estradato negli Stati Uniti per essere processato. L’uomo si chiama Peter Chadwick, è un ex immobiliarista e ha

Un noto capo ultrà della Lazio è stato ucciso nel Parco degli Acquedotti - a Roma : Un noto capo ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”, è stato ucciso nel Parco degli Acquedotti, a Roma, questa sera. Secondo quanto scrive Repubblica, una persona con il volto coperto avrebbe sparato a Piscitelli alla testa intorno alle 18.50;

Carabiniere ucciso - impronte dove era stato nascosto il coltello : forse sono di Hjorth. Fra i reperti non ci sono le manette di Cerciello : Gabriel Natale-Hjorth potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove alloggiavano. E potrebbe essere stato a conoscenza già da prima della presenza del coltello “da marines” con lama da 18 centimetri che il connazionale aveva portato con sé all’incontro con i carabinieri. È il sospetto dei carabinieri del ...

Agguato a Roma : ucciso 'Diabolik' - noto ultras della Lazio. È stato colpito alla testa : Un Agguato in piena regola in un parco alla periferia di Roma: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, un noto ultras della Lazio implicato in precedenza in una vicenda di droga. L’uomo è morto. Sul posto la polizia. L’Agguato è avvenuto in un’area della Tuscolana, alla periferia della Capitale. A dare l’allarme un passante.Diabolik è ...

Egiziano ucciso a Milano. Arrestato un connazionale : Ieri in tarda serata la Polizia di Stato a Milano ha eseguito il fermo del pm nei confronti di un cittadino Egiziano del 1972, indiziato del delitto di omicidio nei confronti del connazionale Milad Gerges, trovato morto ieri mattina all'alba in viale Monza 101 a Milano, nella periferia est della città. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che il dirigente della Squadra Mobile terrà alle ore 11 presso la Sala ...

Ohio - sparatoria a Dayton : almeno 9 morti e 16 feriti. La polizia sulle tracce di due uomini armati : “Uno è stato ucciso” : Dopo la strage di El Paso, dove sabato sera sono state uccise 20 persone e ferite altre 26, un’altra sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti, a Dayton, in Ohio, con almeno 9 morti e 16 feriti. A riportarlo sono i media locali. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona alle prime ore del mattino di domenica. Si cercherebbe ...

