È morto il cardinale Achille Silvestrini

Achille Silvestrini morto - il dialogo col blocco sovietico e quello tra le sponde del Tevere : chi era il cardinale che fu “ministro degli Esteri” : Se fosse entrato nel conclave del 2005 sicuramente non avrebbe votato per Joseph Ratzinger, ma dopo l’elezione rispettò profondamente Benedetto XVI. Era figlio di una antica e prestigiosa scuola diplomatica il cardinale Achille Silvestrini, morto a 95 anni dopo una lunga malattia. Figura controversa come tutti quei porporati che hanno a lungo tentato di far dialogare le due sponde del Tevere, cercando di creare ponti tra il Vaticano e i palazzi ...