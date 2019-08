Dorian,Trump firma emergenza in Florida

Il presidente Usa Donaldapprova la dichiarazione diper lain vista dell'arrivo dell'uraganosu cui dovrebbe abbattersi nei prossimi giorni.ndo il decreto,apre la strada agli aiuti del Dipartimento per la sicurezza nazionale e della Fema, la protezione civile americana, prima ancora che l'uragano tocchi terra.(Di venerdì 30 agosto 2019)

Dalla Rete Google News

Agenzia ANSA

Donald Trump approva la dichiarazione di emergenza per la Florida in vista dell'arrivo dell'uragano Dorian, aprendo la strada agli aiuti del Dipartimento per la ...