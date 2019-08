Donna minaccia suicidio su binari | Carabinieri le salvano vita

Ostia - anziano rapinato e minacciato dalla sua ex badante : la Donna è stata arrestata : I carabinieri della stazione di Ostia in provincia di Roma hanno arrestato ieri, una badante cubana di 38 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per rapina. La donna è stata accusata di avere minacciato con una pistola un anziano di 80 anni, suo ex datore di lavoro per farsi consegnare del denaro. Il magistrato preposto ha ordinato per la extracomunitaria, dopo una lunga serie di indagini, il provvedimento di ...