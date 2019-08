Di Maio | “Siamo contro qualunque patrimoniale” La Lega non lascia le commissioni

Ponte Morandi - Di Maio : “Siamo qui a commemorare vittime perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. Avviare revoca concessione” : “Siamo qui a commemorare queste vittime perché qualcuno che doveva mantenere in piedi questo Ponte non ha fatto il suo dovere“. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo la cerimonia a un anno dal crollo del Ponte Morandi a Genova. “Il nostro dovere – ha aggiunto – di fronte a tragedie come questa è di Avviare le procedure per la revoca della concessione” L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Siamo ...

Crisi di governo - Di Maio risponde a Salvini : “Siamo pronti - Lega ha preso in giro Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, replica a Matteo Salvini che ha ufficialmente aperto la Crisi di governo: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze".Continua a leggere