Di Maio | O il nostro programma o il voto | Orlando | Ha

Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Dopo le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, Luigi Ditiene alta l’asticella delle richieste pentastellate: “O si realizzano i punti delo non si va avanti”. Zingaretti: 'Avanti con taglio delle tasse e revisione dei decreti Sicurezza' "Ribadiamo il taglio delle tasse per i salari medio-bassi del Paese come incentivo alla ripresa e come stimolo dei consumi" Il capo politico dei 5 Stelle, che secondo le cronache politiche non vuole rinunciare alla vicepresidenza del Consiglio e non si accontenterebbe di far “solo” il ministro, ribadisce che tra le priorità del Movimento c'è il “taglio del numero dei parlamentari”, ma anche la tutela dell’ambiente con lo stop a trivelle e inceneritori.Secondo Dipoi “non ha alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. ...

MediasetTgcom24 : Di Maio: o si realizza il nostro programma o si vota - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Luigi Di Maio, #M5S. al termine della consultazione con Giuseppe Conte: 'O si att… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'O si realizzano punti nostro programma o non si va avanti' #dimaio -