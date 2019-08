Di Maio | “Alcuni punti del nostro programma sono imprescindibili” Orlando | dica se ha

Fonte : lastampa

(Di venerdì 30 agosto 2019) Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostrinelmeglio tornare al voto

Mov5Stelle : 'Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio… - M5SBerlino : RT @Mov5Stelle: 'Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio. Alcuni… - elerub11 : @arualuas Da alcuni commenti sento che Di Maio non vuole rinegoziare i Decreti Sicurezza. Fibrillazione nel Pd, qua… -