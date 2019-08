Destiny 2 Ombre dal Profondo vedrà l' arrivo di Pass Stagionali simili a quelli di Fortnite

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale di2, il director Luke Smith, ha svelato le nuove meccaniche presenti con l'didal, la nuova espansione che sancisce l'inizio dell'Anno 3.Il terzo anno comprenderà quattro nuove stagioni di contenuto, rispetto al precedente che ne aveva solo tre; ma la parte più interessante è l'dei. Chi vuole sarà in grado di acquistare per 10 euro unche consente di giocare ad una determinata stagione. La prima stagione sotto questo nuovo sistema, la Stagione dell'Intramontabile, è inclusa condal, ma per chi vuole provare soltanto la Stagione dell'Intramontabile, questa è disponibile separatamente senza acquistare per forza l'espansione.Ogni stagione diapre la strada a un nuovo arco narrativo stagionale autonomo, e allo stesso tempo getta le basi per la stagione successiva. ...

