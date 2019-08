Decreto Inclusione in Gazzetta Ufficiale | appello delle associazioni | “Subito i decreti

Sostegno - Frate (M5S) : Decreto Inclusione nel segno del cambiamento : Il Sostegno scolastico cambia volto dopo l’approvazione del ddl Granato. C’è soddisfazione, in casa Movimento 5 Stelle, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto inclusione della senatrice pentastellata. Ricordiamo come i lavori fossero stati avviati in via preliminare lo scorso maggio. A poche ore di distanza dalle dichiarazioni dell’onorevole Vittoria Casa, anche l’onorevole Flora Frate esprime il suo ...