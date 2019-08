Decreto Ilva e rider | il testo inviato dal Mise a Chigi e agli altri ministeri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) È pronto lo schema dilegge “per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“, con le norme per l’, gli sgravi per Whirlpool, le tutele per ie la stabilizzazione dei precari di Anpal Servizi oltre alla proroga degli ammortizzatori per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Sardegna e Sicilia. Approvato salvo intese il 6 agosto e bloccato dalla crisi di governo, ildi 16 articoli è statogiovedì dal ministero dello Sviluppo alla presidenza del Consiglio che l’ha giratoper il necessario concerto. Con la richiesta di “comunicare con ogni possibile celerità eventuali osservazioni, comunque non oltre le ore 13 di lunedì 2″. L’intenzione dunque è quella di pubblicare il provvedimento in Gazzetta ufficiale senza un passaggio in Consiglio dei ministri ma chiedendo l’ok ai ...

