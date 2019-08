Danilo Toninelli fatto fuori dal governo Pd-M5s | Specchia | Lo rimpiangeremo | ha

Danilo Toninelli disperato : non funziona più la lavastoviglie e il frigo. Alla faccia dei costi-benefici : C'è una storia dietro a questa crisi di governo, che potrebbe sembrare banale ma non lo è: "La storia della lavapiatti di Toninelli è invece lo specchio dell'Italia di oggi, dove le parole si sgretolano di fronte alle piccole cose della realtà quotidiana - scrive Franco Bechis alle pagine del Tempo

Danilo Toninelli - umiliazione estrema. Governo Pd-M5s - "ministri grillini confermati in blocco tranne lui" : Tutti salvi tranne uno, Danilo Toninelli. Nel Movimento 5 Stelle si ragiona sul toto-ministri di un eventuale Governo insieme al Pd e tra suggestioni e tentazioni come Luigi Di Maio ministro degli Interni ("Al Viminale farebbe senz'altro meglio di Salvini", assicurano i grillini in un retroscena del

Open Arms - Danilo Toninelli si copre di ridicolo : "Avevo firmato il decreto di Salvini - perché oggi no" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha dato inizio a una vera e propria guerra: "Avevo già firmato a suo tempo il decreto di Salvini, che vietava l'ingresso, il transito e la sosta della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che ch

Danilo Toninelli : "Non andare avanti significherebbe tradire il mandato" : “Non andare avanti significa tradire il mandato” che mi hanno dato i cittadini. Risponde così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a chi gli chiede del futuro del governo Lega M5s. Per l’esponente del Movimento 5 stelle lo scopo del suo mandato è quello di “ridurre i pedaggi e aumentare la sicurezza”. A chi gli chiedeva quanto tempo avesse per completare i suoi obiettivi, il ...

Matteo Salvini replica a Danilo Toninelli : "Perché sei peggio della Boschi e Renzi" : Oggi, nel giorno del voto delle mozioni sulla Tav al Senato, Danilo Toninelli ha deciso di passare agli insulti contro Matteo Salvini. È cosa nota, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. Ma se il leghista lo ha sempre attaccato su un piano politico, pur con prese di posizione durissime quali "

Danilo Toninelli - sparata su Matteo Salvini : "In verità mi elogia. Un nano sulle spalle dei giganti" : Prova a rispondere al fuoco, Danilo Tonielli, il ministro grillino alle Infrastrutture attaccato costantemente da Matteo Salvini, dalla politica intera e anche da pezzi del suo partito. Oggi, mercoledì 7 agosto, per lui potrebbe essere la fine: nel caso non passasse la mozione no-Tav del M5s, il vic

Matteo Salvini umilia Danilo Toninelli in radio : "Non è all'altezza" - vuole subito la sua testa : Ieri, lunedì 5 agosto, seduti fianco a fianco all'inaugurazione dell'hub a Rogoredo, a Milano, si sono ignorati. Si parla di Matteo Salvini e Danilo Toninelli, con il primo che continua la sua battaglia contro il secondo, il ministro delle Infrastrutture grillino campione di gaffe e disastri. Battag

Matteo Salvini durissimo con Danilo Toninelli : "Disastroso - un danno per tutti" : Che alla Lega l'operato di Danilo Toninelli non piacesse, era risaputo. Ma ad oggi, dopo la sconfitta grillina sulla questione Tav (baluardo del Carroccio), il ministro delle Infrastrutture è messo in dubbio anche dai suoi stessi alleati. Proprio su di lui si è concentrato il colloquio avvenuto merc

Matteo Salvini spodesta Danilo Toninelli : "Ridurrò i pedaggi sulle autostrade" : "Ci sarà una riduzione pedaggi su diverse tratte". Matteo Salvini in una diretta Facebook "spodesta" il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e annuncia un taglio dei pedaggi in autostrada "come la Asti-Cuneo e la Catania-Ragusa". Insomma, continua il ministro dell'Interno, "da Nord a Sud s

Pierluigi Coppola cacciato da Danilo Toninelli perché pro-Tav : "Accuse false contro di me. Quel dossier... : Pierluigi Coppola, ingegnere napoletano, unico componente della commissione per l'analisi costi-benefici favorevole alla Tav, è stato licenziato in tronco con una pec dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ma non sa ancora il motivo: "Nella mail che ho ricevuto mi si accusa di aver viola

Danilo Toninelli licenzia l’unico tecnico della commissione costi-benefici favorevole alla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato tramite mail Pierluigi Coppola, uno dei sei tecnici della commissione di analisi costi-benefici sulla Tav. Coppola era stato l'unico membro a non condividere la valutazione negativa sull'opera dello scorso febbraio. In passato aveva lamentato la metodologia inusuale con la quale era stata condotta la valutazione.Continua a leggere

Danilo Toninelli licenzia l'unico tecnico del Ministero favorevole alla Tav : vuole la crisi di governo : L'ultima mossa del ministro Danilo Toninelli, che Matteo Salvini vorrebbe sostituire al più presto, è stata quella di licenziare Pierluigi Coppola, l'unico tecnico favorevole alla Tav che, appunto, si era dissociato dalla valutazione negativa sull'alta velocità Torino-Lione elaborata dalla commissio

Danilo Toninelli contro Matteo Salvini : “Lavori - c’è tanto da fare su sicurezza e immigrazione” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a Matteo Salvini e alle accuse mosse dal ministro dell'Interno sul suo operato, lanciando una frecciatina nei confronti del leader della Lega: "Questo governo ha un sacco di lavoro da fare, secondo voi io penso alle poltrone? Chiedo anche agli altri di lavorare. C'è tanto da fare sulla sicurezza e sull'immigrazione".Continua a leggere

Danilo Toninelli licenzia con una pec Pierluigi Coppola - il tecnico che si dissociò dal no al Tav : È stato licenziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l’analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall’esito negativo della valutazione. Lo conferma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito a quanto anticipato dal Messaggero.Coppola, scrive il quotidiano, è stato licenziato con una mail, una semplice ...