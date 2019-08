Daniele Dal Moro si sfoga dopo le polemiche su Erica e Martina | ' Siete dei folli'

Daniele Dal Moro contro i fan di Martina e di Erica : “Siete folli!” : Daniele Dal Moro perde la pazienza e si scaglia contro i fan di Martina Nasoni Nonostante sia finito da tre mesi circa, le vicende nate dentro la casa del Grande Fratello 16 e sviluppate fuori continuano a tenere banco sui social. Nelle ultime ore i fan di Martina Nasoni e quelli di Erica Piamonte hanno attaccato Daniele Dal Moro. Tutto è nato quando su Instagram Erica Piamonte avrebbe detto che il ragazzo veneto non prova dei forti sentimenti ...

Gf Daniele Dal Moro tra Erica e Martina - fan insorgono e lui sbotta : “Siete dei folli” : Grande Fratello, Daniele Dal Moro nella bufera: i fan insorgono contro Erica Le vicende del Grande Fratello 16 hanno ancora strascichi: il triangolo, o presunto tale, tra Daniele, Erica e Martina non è ancora finito. I fan hanno da sempre visto bene insieme Daniele Dal Moro e Erica Piamonte, sin dalle loro prime discussioni nel […] L'articolo Gf Daniele Dal Moro tra Erica e Martina, fan insorgono e lui sbotta: “Siete dei folli” ...

U&D : Andrea Filomena e Daniele Dal Moro probabili nuovi tronisti (RUMORS) : Uomini e Donne riapre ufficialmente i battenti. Maria De Filippi insieme a tutto il suo cast, nella giornata odierna, darà il via alle registrazioni del Trono Classico. Gli studi Elios di Roma sono, infatti, pronti ad accogliere i nuovi protagonisti dello show. Chi siederà sul trono? Per quanto riguarda i volti femminili, nei giorni scorsi sono state ufficializzate le troniste Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche; mentre al momento c'è ancora un ...

Daniele Dal Moro - messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello : Grande Fratello news, l’incredibile avventura di Daniele Dal Moro al Grande Fratello: non ha mai pensato alla vittoria Daniele Dal Moro è ritornato a pubblicare dei messaggi importanti su Instagram: confida spesso ai suoi follower momenti della sua vita, racconta quello che gli è accaduto in passato (senza dire mai troppo) e adesso ha parlato […] L'articolo Daniele Dal Moro, messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello proviene ...

Daniele Dal Moro fa una confessione : “Ho il cuore come il ghiaccio” : Daniele Dal Moro ancora single dopo la rottura con Martina Nasoni: lo sfogo Daniele Dal Moro continua a stuzzicare la curiosità dei followers su Instagram. In queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello ha postato questo commento: “Scusa ma lo so perchè ti piaccio. Ho la testa calda ma il cuore come il ghiaccio”. A chi fosse rivolto lo sfogo di Daniele Dal Moro resta un mistero. Quel che è certo è che il 30enne di Verona ...

Uomini e donne - Daniele Dal Moro possibile tronista dopo l'addio con Martina Nasoni : Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show dei sentimenti di Canale 5, che rivedremo in onda a partire da lunedì 9 settembre. In queste ore, tra i fan della trasmissione, cresce l'attesa circa i nomi dei nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco quest'anno sull'ambito trono rosso del programma. Tanti i nomi che sono circolati, tra cui quello di Daniele Dal Moro, noto al grande ...

U&D : Daniele Dal Moro potrebbe essere un nuovo tronista : Daniele Dal Moro potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Questa è l’indiscrezione che sta circolando in queste ore sul web. Terminate le vacanze estive, una nuova stagione televisiva sta per riaprire i battenti. In questi giorni è caccia ai nuovi protagonisti che saranno seduti sulla sedia più ambita d’Italia, per trovare la persona della della loro vita. Dopo i numerosi rumorsi, gli addetti ai lavori hanno inserito tra i ...

Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne? Gli strani movimenti : Tronisti Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è stato scelto? Si tratta ancora di voci di corridoio da confermare ma non le escludiamo a priori perché la partecipazione di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne come tronista è tutt’altro che impossibile: il ragazzo era stato già scelto come corteggiatore di Sonia Lorenzini dalla redazione, […] L'articolo Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne? Gli strani movimenti proviene da ...

Martina Nasoni su Daniele Dal Moro svela : “Non mi dava certezze” : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: lei rivela perchè è finita Martina Nasoni ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. E in questa circostanza la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha rivelato il motivo per cui è finita con Daniele Dal Moro, asserendo schiettamente: “Ci abbiamo provato a stare insieme…Ma ho bisogno di un ragazzo ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sentono : torneranno insieme? : Martina Nasoni ha cercato ancora Daniele Dal Moro: lui svela tutto Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sentono ancora. A svelare il gossip è stato proprio il veronese che, dopo aver mostrato un suo tuffo decisamente coraggioso, ha ammesso su Instagram Stories su Martina: “Mi ha scritto che sono matto per il tuffo…Come se le fosse servito un salto per capirlo”. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto ...

Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme?/ Daniele Dal Moro : "non me ne frega un c*zzo! : Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme a Ischia? Daniele Dal Moro sbotta di fronte al gossip: 'Ah si? Non me ne frega un cazz*!'

Cecilia Zagarrigo seduce a Teptation Island - Daniele Dal Moro rifiuta : A quanto pare sono già iniziate le riprese di Temptation Island 2. Cecilia Zagarrigo è la prima tentatrice ufficiale del reality. Daniele Dal Moro ha invece rifiutato l'invito e non sarà presente nell'isola delle tentazioni. Cecilia proviene da Uomini e Donne. Lì ha corteggiato Oscar Branzani e Luca Onestini. La sua convocazione per mostrare la sua arte seduttiva è stata da lei accettata. Al reality, trasmesso a breve da Canale 5, Daniele Dal ...

Eleonora Daniele e Maria Antonietta/ Preghiera per l'amica bruciata dall'ex marito : Eleonora Daniele, il messaggio di auguri per l'amica Maria Antonietta Rositani: ecco le commoventi parole della conduttrice di Storie Italiane.

Daniele Dal Moro su Instagram conferma il suo rifiuto di partecipare a Temptation : Manca davvero poco all'inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il programma dovrebbe andare in onda a partire dal 17 settembre su Canale 5; anche se tale data è al momento da confermare. Come in ogni edizione prima dell'inizio si fanno i nomi dei partecipanti. A svelare i nomi delle sei coppie che entreranno nell'isola delle tentazioni ci ha pensato qualche giorno fa, la futura conduttrice del programma Alessia Marcuzzi; la quale ...