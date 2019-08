Da Salvini a Conte | da Renzi a Trump | le dichiarazioni chiave della crisi

Conte bis : Salvini chiama la piazza e annuncia che non parteciperà alle consultazioni : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dimissionario, ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo Governo e ha iniziato le consultazioni. L'ormai ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini però ha dichiarato che non intende prendervi parte e ha annunciato via social una giornata di manifestazione nazionale. La data scelta è sabato 19 ottobre. Il nuovo governo Conte Il Segretario ...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Il discorso di Conte e la piazza invocata da Salvini : La passione gli sgorga naturale ma non è il momento di ironizzare. Quindi a cena brindate a Conte: Non super originale, una variante del Tremonti che diceva "non metteremo le mani nelle tasche degli italiani". Qui le mani si mettono, ma a fin di bene. Il Nuovo Umanesimo è troppo anche per lo

Nuovo Governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...

Matteo Salvini non incontrerà Giuseppe Conte : Giuseppe Conte prosegue rapidamente verso il bis. Prima i colloqui con Elisabetta Casellati e Roberto Fico, a seguire con il

Calenda : "Conte è un trasformista - Salvini un bullo" : L'ex ministro non torna indietro sull'addio ai Dem e rincara la dose con i pentastellati. E su Salvini affonda: "Va battuto alle elezioni".

Conte ha iniziato i colloqui - LIVE VIDEO | La Borsa vola | Salvini : noi in piazza : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Matteo Salvini - il colloquio riservato : "I dossier bloccati da Giuseppe Conte - così ora il Pd si prende tutto" : "Dire che Giuseppe Conte è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l'incredibile. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoc

Salvini chiama la piazza contro il Conte bis : “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” : Pontida il 14-15 settembre, i gazebo il 21 e 22 settembre, ma soprattutto una mobilitazione nazionale il 19 ottobre. Matteo Salvini, nella consueta diretta su Facebook, organizza la road map del dissenso al Conte bis, chiamando a raccolta i militanti della Lega. “Segnatevelo, sarà la giornata dell’orgoglio” dice. L'articolo Salvini chiama la piazza contro il Conte bis: “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” proviene da ...

Giuseppe Conte - il commissario Ue Oettingher conferma il golpe anti-Salvini : "Ora faremo il possibile" : Si scrive Conte-bis, si legge Mario Monti. La prova dell'euro-golpetto arriva direttamente dal commissario europeo al Bilancio, il falco rigorista tedesco Guenther Oettinger, che ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono svilup