Crisi di Governo | consultazioni di Conte in diretta tv | tutti gli speciali del 30 agosto

Crisi - la mossa leghista per restare al governo : “Di Maio premier”. Salvini conferma - ma i capigruppo vanno in tilt : “L’offerta? Sì - no” : La narrazione del voto subito come unica via per uscire dalla Crisi è andata a schiantarsi poco dopo le 19 di mercoledì nel palazzo del Quirinale. Sono bastate poche parole di Luigi Di Maio per smontare il mantra di Matteo Salvini e della Lega che da giorni insistono pubblicamente sul “no alle poltrone” e la “parola agli italiani”, arrivando a ipotizzare che il Conte 2 sia stata una mossa non solo tessuta nei palazzi ...

Nuovo governo - TgCom 24 appalta il racconto al Tg4. Crisi di identità per la rete all-news? : Nel lungo e complesso racconto della Crisi di governo uno sguardo particolare va rivolto alle offerte televisive. Tanti gli speciali, le edizioni straordinarie dei tg, per non parlare delle ormai mitologiche maratone di Enrico Mentana.Ci sono poi le all-news che questi appuntamenti li attendono come il pane dopo giorni di digiuno. Se Rai News ha vissuto costantemente di luce propria, con approfondimenti e collegamenti ‘esclusivi’, lo stesso ...

Governo - la Crisi è superata : Conte ha accettato l'incarico di Presidente da Mattarella : La crisi di Governo si è ufficialmente sbloccata. Già subito dopo la fine delle consultazioni di ieri, 28 agosto, sembrava che le acque si fossero "calmate", in quanto il Partito Democratico e i Cinque Stelle sono stati entrambi d'accordo nel nominare quello che sarà il "nuovo" Presidente del Consiglio. La scelta è ricaduta nuovamente sul pugliese Giuseppe Conte, il quale era nome gradito soprattutto ai pentestellati. I dem hanno quindi ...

Crisi di governo - Conte riceve l’incarico : oggi i colloqui con i partiti : (Foto Ansa) Un governo nel segno della novità, di un’ampia stagione riformatrice. In primo piano la difesa dell’ambiente, il lavoro, l’uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, la tutela degli interessi nazionali ma in un quadro di multilateralismo. Sono i punti centrali snocciolati da Giuseppe Conte, neo-premier incaricato oggi formalmente dal capo dello Stato Sergio Mattarella, di formare il nuovo governo. Incarico accettato da ...

Crisi di governo - quando i capicurva si credono statisti : La situazione politica attuale è una kodak nitidissima di un Paese incline a forme di adulazione posticce care all’italiano medio, storicamente uso a celare gli ortaggi della propria particolare aia dietro l’ombra dell’uomo forte o presunto tale. Gli ultimi due che si sono creduti capipolo, Matteo Renzi e Matteo Salvini, hanno permesso ad alcune parti del paese di fare outing nella micragnosa salvaguardia corporativa dei loro interessi o delle ...

Governo - diretta. Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva : «Trasformare Crisi in opportunità» : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Crisi di governo - il riassunto : cosa è successo fino a oggi in sintesi : Il presidente della Repubblica chiave di volta per la soluzione del rebus: dopo la Crisi aperta l'8 agosto da Matteo Salvini...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini paga l’apertura della Crisi di governo : Sondaggi politici Ipsos: Salvini paga l’apertura della crisi di governo L’apertura della crisi di governo agli inizi di agosto si è trasformata in un vero e proprio boomerang per Matteo Salvini. Il ritorno alle urne è ormai una chimera dopo che ieri il secondo giro di consultazioni al Colle ha certificato l’esistenza di una nuova maggioranza, questa volta giallo rossa, per un Conte bis. Anche il tentativo di ricucire con ...

Crisi di governo : l’accordo - l’incarico a Conte e quello che verrà : «Un programma coeso come superamento del vecchio contratto di governo». A questo puntano M5S e Pd nel loro accordo che sta portando al Conte bis. Alle 9 e 30 il premier uscente è atteso al Quirinale per l’incarico come annunciato ieri sera dalla presidenza della Repubblica dopo la fine del secondo giro di consultazioni. Democratici e pentastellati hanno detto entrambi al presidente Mattarella di essere entrambi disponibili a un esecutivo guidato ...

Crisi di Governo - Mattarella convoca Conte : gli speciali tv di giovedì 29 agosto 2019 : La Crisi di Governo arriva a una svolta con la convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale. Aggiornamenti in tempo reale su Polisblog. Dopo il doppio giro di Consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Premier (di fatto ancora in carica) Giuseppe Conte per le 9.30 di giovedì 29 agosto 2019 per affidargli l'incarico di formare un nuovo Governo con un'ampia fiducia in Parlamento, che per ora può contare su M5S ...

Crisi di governo - ultime notizie : Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” : Crisi di governo, ultime notizie: Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” Crisi di governo: nella seconda giornata del secondo giro di consultazioni il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la presenza di una intesa politica per la nascita di un nuovo governo col Partito Democratico. Crisi di governo, Di Maio rivendica il lavoro svolto dal governo Conte La trattativa degli ultimi giorni sembra aver ...