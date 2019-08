Così Renzi farà cadere il governo La versione di Calenda

Nicola Zingaretti - i renziani minacciano : "Se andiamo avanti Così - potremmo rimanere fuori" : "Di Maio al Viminale, allora meglio tornare al voto". I renziani cambiano idea sull'accordo con i Cinque Stelle. Il primo a dire "no" dal Pd è Francesco Bonifazi. A fargli eco un altro parlamentare molto vicino a Renzi, che ha detto: "Per noi questo sarà un governo amico, ma potremmo rimanerne fuori

Giuseppe Conte pronto a tornare al governo come premier : Così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : Così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

Calenda : “Renzi folle e ridicolo - Così Salvini al 60%” : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – ”E’ folle quello che tratteggia Renzi, è un tentativo di prendere qualche mese in più, nel frattempo levare le castagne dal fuoco con un governo tecnico che dovrebbe fare una manovra lacrime e sangue, votandola assieme al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia per avere infine Salvini al 60%”. Carlo Calenda, intervistato da Radio Capital, commenta così , sostenuto da varie forze politiche. ...

Così Matteo Renzi è passato dal #senzadime al #purchéconme : Il problema non è cambiare idea, per carità: il problema è che ogni cambiamento di idea dovrebbe anche comprendere la presa di coscienza degli errori commessi. Invece qui tutti dicono tutto e il contrario di tutto pensando che gli elettori siano pronti a cambiare idea solo perché lo dice il "capo".Continua a leggere

Crisi - Matteo Renzi chiama Luigi Di Maio risponde Così : polemiche in arrivo : “Tutti mi chiedono: ‘E ora che succede?’. Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino”. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. “No a giochetti – ribadisce quindi – ma per il M5S ci sono “tre punti fondamentali”: subito il via libera al taglio di 345 parlamentari; solo dopo votare in aula la mozione di sfiducia al premier ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - Così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - Così salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Zingaretti invoca Renzi. Ecco un esempio della cosiddetta ‘coazione a ripetere’ : Mi stavo chiedendo quale fosse l’esempio migliore per spiegare, in parole comprensibili, cosa sia la coazione a ripetere di cui parla Freud. Poi, ieri, il segretario del Pd mi ha facilitato il compito. Abbiamo atteso per un anno le dichiarazioni di Zingaretti, immaginando chissà quali alchimie per ridare al Pd quell’afflato di sinistra che potesse risollevarlo dallo stato di informe inconsistenza e marginalità nella quale anni di renzismo ...

Renzi attacca Di Maio su Alitalia : “Ma prima di parlare - collegare il cervello fa Così schifo?” : L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondo Renzi non si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione Alitalia: "Di Maio ha attaccato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in ...

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - Così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Matteo Renzi - appello disperato al M5s contro Matteo Salvini : "O Così - o perdete la faccia" : contro Matteo Salvini, ecco piovere anche la mozione di sfiducia presentata dalla "premiata ditta" Matteo Renzi-Maria Elena Boschi. "Che paura", ha commentato il ministro dell'Interno. E sulla mozione di sfiducia, torna proprio l'ex premier, oggi senatore del Pd. Lo stesso Renzi che solo oggi veniva

Firenze - processo fatture false. Dagostino : ‘Pagai per sudditanza psicologica’. Renzi : ‘Se è reato chiamarsi Così sono colpevole’ : Dagostino in aula, Tiziano Renzi e Laura Bovoli a casa. Uno ha fatto dichiarazioni spontanee, gli altri hanno presentato memorie scritte. E tutti hanno confermato la rispettive tesi difensive portate avanti sin dall’inizio del processo in corso a Firenze per fatture false nell’ambito dello sviluppo dell’outlet The Mall di Leccio Reggello, in provincia di Firenze. I fatti ricostruiti dalle indagini risalgono al 2015 quando ...