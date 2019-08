Cosa sono gli incendi controllati in Brasile e perché sono stati sospesi

Fonte : wired

(Di venerdì 30 agosto 2019) Un’area della foresta amazzonica andata distrutta ad Altamira, un comune del(foto: JOAO LAET/AFP/Getty Images) Il presidente delJair Bolsonaro ha firmato nelle ultime ore un decreto che sospende per i prossimi 60 giorni i cosiddetti, ovvero quegliappiccati in maniera dolosa e teoricamente legale, in zone circoscritte, per ottenere terreni da coltivare o prevenire la nascita di fiamme spontanee. Sarà possibile derogare a questo divieto solo in tre casi: qualora l’o sia stato autorizzato dalle autorità ambientali e abbia come obiettivo la protezione della vegetazione, venga appunto utilizzato come misura preventiva per evitare la nascita di nuovi roghi o venga appiccato dalle popolazioni indigene, dato che questa pratica è parte integrante del metodo di coltivazione di alcune tribù. La firma del decreto è un atto ...

