Convocati Italia | Mancini chiama Acerbi al posto di Mancini

Italia Under 21 - i Convocati di Nicolato : 12 volti nuovi - “accolti” Kean e Zaniolo : Prime convocazioni per Paolo Nicolato, il tecnico che quest’estate ha preso il posto di Luigi Di Biagio alla guida della Nazionale Under 21. Si riparte dopo l’Europeo casalingo con un gruppo rinnovato di 25 Azzurrini, che venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania affronteranno la Moldavia in amichevole per poi esordire martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro nelle qualificazioni all’Europeo ...

Nazionale italiana - i Convocati di Mancini : fuori Kean e Zaniolo - prima per Luca Pellegrini : Esclusione per Moise Kean e Nicolo Zaniolo. Il Ct Roberto Mancini ha selezionato 26 calciatori per le due gare contro Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 a Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 a Tampere), valide per le qualificazioni a Euro 2020. I due sopra citati restano “puniti” per il comportamento tenuto durante lo scorso Europeo Under 21. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Sportivo ...

Qualificazioni Europei 2020 - l’Italia affronta in trasferta Armenia e Finlandia : i Convocati del ct Mancini : Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati per le gare in trasferta con Armenia e Finlandia, prima convocazione per Luca Pellegrini La Nazionale Italiana torna in campo per le Qualificazioni all’Europeo 2020, gli azzurri giocheranno in trasferta contro l’Armenia il 5 settembre a Yerevan e contro la Finlandia tre giorni dopo a Tampere. Roberto Mancini ha diramato nel pomeriggio di oggi la lista dei convocati per ...

Spagna - i Convocati per le qualificazioni ad Euro 2020 : ci sono 3 “italiani” : Ci sono anche 3 “italiani” tra i convocati del ct spagnolo Robert Moreno per le gare di qualificazione ad Euro 2020 contro Romania e Far Oer. Questo l’elenco completo. Portieri: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Roma). Difensori: Unai Nunez (Athletic), Hermoso (Atletico), Alba (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Jesus Navas (Sevilla), Gaya’ ...

Basket - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Quasi tutti esordienti - la stella è Danilo Gallinari : Meo Sacchetti ha diramato questa mattina la lista ufficiale dei dodici convocati azzurri per il Mondiale 2019, che si aprirà sabato con la sfida alle Filippine. L’Italia torna a giocare in una rassegna iridata tredici anni dopo l’ultima volta e dunque i dodici scelti dal CT italiano sono Quasi tutti esordienti in un Mondiale, visto che il solo Marco Belinelli ha già giocato i Mondiali (era in campo nel 2006). Sarà, dunque, una prima ...

Atletica - le staffette dell’Italia in raduno prima dei Mondiali : gli azzurri Convocati. Assenti Tortu - Jacobs e Re impegnati in Europa-USA : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha indetto un raduno di preparazione ai Mondiali 2019 che si disputeranno a Doha (Qatar) tra un mese. All’Acqua Acetosa di Roma saranno coinvolte le staffette 4×100 femminile e le due 4×400 dal 6 al 12 settembre. Al raduno parteciperanno 18 atleti ma non saranno presenti Davide Re e Ayomide Folorunso impegnati a Minsk nel match Europa-USA del 9-10 ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i possibili Convocati dell’Italia per le sfide ad Armenia e Finlandia. Novità in arrivo per Mancini? : Dopo due sole giornate di Serie A è già tempo di sosta per il campionato italiano di Calcio. Nei prossimi giorni tornerà in scena la Nazionale per due match di qualificazione a Euro 2020 valevoli per il Gruppo J. Gli azzurri del CT Roberto Mancini, infatti, saranno impegnati contro l’Armenia ad Erevan giovedì 5 settembre alle ore 18.00 italiane, quindi seconda trasferta domenica 8 settembre alle ore 20.45 a Tampere contro la Finlandia. La ...

Qualificazioni Euro 2020 - gli ‘italiani’ Convocati : Low richiama Emre Can : Qualificazioni Euro 2020, diramate le convocazioni di alcune nazionali in vista delle gare della prossima settimana. Tra i calciatori che militano nel campionato italiano, chiamate per Matuidi, Emre Can e Cristiano Ronaldo. Ecco la lista completa dei convocati di Francia, Germania e Portogallo. FRANCIA – Portieri: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (Lille). Difensori: Lucas Digne ...

I 12 Convocati dell’Italia per i Mondiali di basket in Cina : L’allenatore della Nazionale italiana maschile di basket, Meo Sacchetti, ha compilato la lista definitiva dei 12 giocatori convocati per i Mondiali in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Dalla lista provvisoria sono stati esclusi Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti. Nei convocati definitivi

Basket - Mondiali 2019 : i dodici Convocati dell’Italia. Sacchetti e Ricci gli ultimi due tagli : Sono Brian Sacchetti e Giampaolo Ricci gli ultimi due tagli di Meo Sacchetti. Il CT azzurro ha ufficialmente diramato la lista dei dodici convocati per il Mondiale che prenderà il via nella giornata di sabato, quando l’Italia affronterà le Filippine. Dopo l’allenamento del mattino, i due “tagliati” sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Foshan e faranno ritorno in Italia già nella giornata di domani. Una decisione ...

Colombia - i Convocati per le amichevoli con Brasile e Venezuela : ci sono 4 “italiani” - fuori James : Il ct della Colombia Carlos Queiroz ha convocato quattro giocatori che militano nel campionato italiano per le due amichevoli di settembre contro Brasile e Venezuela. Si tratta di Ospina (Napoli), Cuadrado (Juventus), Duvan Zapata e Muriel (Atalanta). Assenti per infortunio Radamel Falcao e James Rodriguez. Questa la lista completa. Portieri: David Ospina (Napoli/ITA), Alvaro Montero (Deportes Tolima), Aldair Quintana (Atletico Nacional), ...

Basket - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia arriveranno il 29 agosto. Gli ultimi dubbi e ballottaggi per il ct Sacchetti : Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Nuova Zelanda di pochi minuti fa al torneo AusTiger, è arrivata tramite l’account Twitter della FIP la comunicazione che la riduzione definitiva del roster da 14 a 12 elementi per i Mondiali avverrà non oggi, ma giovedì 29. Si tratta dell’ultimo giorno disponibile, come da direttive FIBA, per inoltrare l’elenco di coloro che vivranno la rassegna iridata. Tutte le indicazioni emerse ...

Alitalia - Convocati sindacati il 28/8 : 15.35 Sono stati convocati i sindacati dai commissari straordinari Alitalia, per un incontro informale, mercoledì 28 agosto. La riunione dovrebbe fare il punto sul dossier che riguarda la compagnia, alla luce della crisi di governo e in vista della scadenza del 15 settembre per la presentazione dell'offerta vincolante e del piano industriale, da parte della cordata Fs-Delta-Atlantia-Mef.

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : i Convocati dell’Italia. Guidano Giordano e Mazzetti. Assente Petra Zublasing : Il dado è tratto. Valentina Turisini ha scelto la squadra azzurra di Tiro a segno che volerà alla volta di Rio de Janeiro, dove si svolgerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019, andando a caccia dei pass olimpici in vista di Tokyo 2020. Una formazione robusta e composta di ben 15 elementi: ci sono i veterani Giordano e Mazzetti, che ai Giochi di Rio seppero conquistare una finale a testa nelle specialità di pistola, mentre sarà Assente ...