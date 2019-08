CONTE CONSULTAZIONI | DIRETTA GOVERNO Ira Pd M5s faccia chiarezza su parole Di

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

Le consultazioni di Giuseppe CONTE non sono andate bene - pare : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte (foto: LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili) È passato solo un giorno da quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l’incarico di formare un nuovo governo, ma si continua a parlare di una grande instabilità politica. Poche ore fa il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha tenuto un discorso che è stato interpretato da molti come ...

Come sono andate le consultazioni di CONTE : Non benissimo, sembrerebbe: Luigi Di Maio ha detto che si farà il governo con il PD solo se sarà rispettato il programma del Movimento 5 Stelle

Governo - la diretta – Le consultazioni di CONTE con Pd e M5s. Zingaretti : “Taglio tasse a redditi bassi e un piano per il lavoro” : Un “piano per la sicurezza urbana” che vada “almeno a recepire le indicazioni del Presidente della Repubblica” ma che preveda il ritorno al “piano delle periferie”. Poi un piano per il lavoro, la formazione e sanità pubblica. E il taglio delle tasse al fine di perseguire come “elemento di giustizia per le famiglie”. Nicola Zingaretti ha incentrato su questi punti le sue richieste al presidente del ...

Crisi di Governo - consultazioni di CONTE in diretta tv : gli speciali del 30 agosto 2019 (Maratona Mentana inclusa) : Ricevuto l'incarico, accettato con riserva, di formare il nuovo Governo, Giuseppe Conte ha dato inizio alle sue consultazioni per registrare appoggi e opposizioni, seguito da alcuni Tg in edizione speciale lanciati nel corso del pomeriggio di ieri. In vista di una seconda giornata più densa, con il Premier Incaricato che incontrerà la delegazione della Lega, ma senza Salvini, le tv allestiscono nuove dirette per coprire quella che può ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. CONTE : iniziate le consultazioni - 30 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Conte: iniziate le consultazioni. Il futuro Premier incontra i big della politica italiana: i dettagli, 30 agosto 2019,

Consultazioni - oggi tocca ai "big" | FdI da CONTE : "Opposizione senza sconti" | Lega : "Mercificio" : Salvini e la Meloni diserteranno l'incontro, mandando al colloquio solo una deLegazione, e hanno già annunciato manifestazioni di piazza contro il nuovo governo

Governo - oggi seconda giornata di consultazioni per CONTE : oggi, alla Camera, si terra' la seconda giornata di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Calendario incontri

Consultazioni e piazza - centrodestra diviso. Berlusconi da CONTE : Il centrodestra si spacca. La piazza e le Consultazioni dividono la coalizione: i sovranisti da una parte, Forza Italia dall’altra. La prima rappresentazione plastica di questa frattura sta nella mossa dei leader di Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto di disertare l’incontro con il premier incaricato, Giuseppe Conte, in occasione delle Consultazioni, per l’appunto, richieste dallo stesso ex “avvocato del popolo” per tentare di partorire il ...

Consultazioni - oggi tocca ai "big" | FdI da CONTE : "Opposizione senza sconti" : Salvini e la Meloni diserteranno l'incontro, mandando al colloquio solo una delegazione, e hanno già annunciato manifestazioni di piazza contro il nuovo governo

CONSULTAZIONI CONTE : DIRETTA PARTITI/ Video - governo M5s-Pd : via alla seconda tornata : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA PARTITI: Video. governo M5s-Pd: al via la seconda ed ultima tornata di CONSULTAZIONI con il futuro Premier

Al via secondo giorno di consultazioni : CONTE incontra Fdi : Roma – E’ in corso alla Camera l’incontro fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di Fdi, nel secondo giorno di consultazioni. Come gia’ annunciato ieri non e’ presente all’incontro la leader di Fdi Giorgia Meloni, ci sono il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e il vice capogruppo alla Camera, Tommaso Foti. L'articolo Al via secondo giorno di consultazioni: Conte incontra ...

Consultazioni CONTE - oggi incontra Pd e M5S : Ieri il Presidente incaricato si è confrontato con le componenti parlamentari meno numerose. Ha incontrato i rappresentanti altoatesini del Svp, i rappresentanti delle altre autonomie, quelli di +Europa e quelli di Leu. L'unico gruppo ad annunciare (a confermare, in realtà) il suo appoggio al Premier incaricato è stato proprio quello di Leu, che potrebbe anche entrare nel Governo ottenendo la guida di un ministero oltre a qualche ...

Salvini : 'Prima o poi si voterà e vinceremo' - intanto diserta le consultazioni di CONTE : Il governo degli inciuci, delle poltrone, del contro la Lega, queste sono le etichette che Salvini più volte ha dato al governo che sembra stia per nascere, quello cosiddetto giallo-rosso. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato incarico a Conte di avviare le consultazioni che dovrebbero portare alla nascita del governo Pd-M5S. consultazioni che oggi prevedono la salita nella sala dei Busti di tutti i partiti maggiori, anche di ...