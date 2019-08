Conte-bis | il premier garante di un Governo ' nel segno della novità'

Con il Conte bis come cambierà il reddito di cittadinanza : Con il Conte bis cambieranno tante cose. Non soltanto quota 100 ma anche il reddito di cittadinanza. Il Pd depotenzierà

Leu minaccia di sfilarsi dal Conte bis. E potrebbe essere un problema : Mentre infuria lo scontro tra Di Maio e Zingaretti sul programma di un possibile governo giallorosso, Liberi e uguali, che aveva mostrato disponibilità ad appoggiare un Conte bis durante le consultazioni, chiede di essere invitata al tavolo, altrimenti non voterà la fiducia. Un forfait che potrebbe avere conseguenze significative, dato che, se alla Camera Pd e M5s hanno da soli una maggioranza abbastanza confortevole, al Senato anche i ...

Totoministri nuovo governo Conte bis Interno - Difesa e vicepremier. I nomi : Totoministri nuovo governo Conte bis Interno, Difesa e vicepremier. I nomi Totoministri nuovo governo Conte bis – In un momento in cui la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd segna difficoltà confermate dalle esplicite parole pronunciate oggi, venerdì 30 agosto 2019, dal capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio che hanno rimesso fortemente in discussione la nascita del nuovo governo, vediamo quali sono stati sinora i nomi più ...

TOTOMINISTRI GOVERNO Conte-BIS/ Nomi M5s-Pd : Reichlin all'Economia - Patuanelli... : TotoNomi Ministri GOVERNO CONTE-BIS: accordo Pd-M5s ma restano da assegnare dei Ministeri di peso. Renzi e Di Maio ci saranno?

Nuovo governo - Di Maio frena sul Conte bis : 'Avanti con i nostri 20 punti o voto' : La partenza del Nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte passa in maniera imprescindibile da un'intesa politica tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Si era arrivati ad un punto in cui si era smesso di parlare con il condizionale, dando per scontato che il governo giallorosso sarebbe stato destinato a diventare realtà. Non è dato sapere, al momento, se si tratti di schermaglie o di possibili reali fratture, ...

Conte bis e la cortesia che diventa servilismo : Sia chiaro: la politica è l'arte della mediazione e della capacità di cogliere le occasioni che si presentano e qui nessuno dice che sia giusto o sbagliato impuntarsi sul nome di Conte per fare saltare la possibilità di un governo che difficilmente potrebbe fare peggio di quello partecipato dalla Lega ma piuttosto si discute del fatto che ci si potrebbe sedere intorno a un tavolo per compiere le trattative anche senza esagerare nella ...

Conte bis - totoministri : nodo Vicepremier - Orlando potrebbe sostituire Salvini : Il Premier incaricato Giuseppe Conte si è già messo al lavoro per il suo nuovo governo. Questa mattina ha incontrato per un nuovo giro di consultazioni i big (ma non Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno deciso di disertare il colloquio). In queste ore, però, impazza anche il totoministri. Da risolvere il nodo Vicepremier. Difficilmente Luigi Di Maio verrà riconfermato. Per quel posto (Conteso sia da dem che pentastellati) in pole position ...

"Operazione fragile e inadatta". Berlusconi boccia il Conte-bis : "Abbiamo manifestato il nostro dissenso per un'operazione fragile e inadatta". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio. "Forza Italia lo ha detto con grande chiarezza sin dall'inizio della crisi di governo: se il governo Conte bis dovesse vedere la luce, pur rispettando tutte le regole costituzionali, sarà il governo più a ...

Totonomi - programma e scadenza : gli ultimi ostacoli al governo Conte bis : Giuseppe Conte non ha ancora sciolto la riserva e in queste ore lavora al programma e alla squadra di governo. Malgrado un certo ottimismo, sul tappeto restano questioni decisive e molto divisive: il ruolo di Luigi Di Maio, le caselle che scottano degli Interni e dell'Economia e l'orizzonte di questo esperimento di governo.Continua a leggere

Migranti - che cosa cambia con il nuovo governo Conte bis : Il M5s aveva sostenuto la "guerra alle Ong" di Salvini. Conte ha parlato di novità, ma non si intravedono veri segnali di...

Flessibilità Ue - con il Conte bis la partita sale a 10-12 miliardi : Una partita di fatto obbligata. È quella che nelle prossime settimane il nuovo Governo M5S-Pd dovrà giocare con la commissione Ue per sostenere la complessa manovra economica 2020

5 cose che il governo Conte-bis dovrebbe fare subito : (Foto: Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images) Giuseppe Conte ha appena ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, il secondo della XVIII legislatura. Ora l’avvocato pugliese dovrà ripresentarsi al Quirinale con la lista dei ministri concordata fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Nomi e punti da affrontare sembrano essere ancora in alto mare, ma tutto è possibile: il presidente della Repubblica ha ...

Tutti i possibili ministri del governo Conte-bis : Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images Ventuno giorni dopo l’apertura della crisi e ad appena nove dalla sua parlamentarizzazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Giuseppe Conte il mandato di formare un nuovo governo, con una maggioranza inedita e per certi versi inimmaginabile alla vigilia degli eventi. Sarà con molta probabilità il primo esecutivo di coalizione tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ...

Pallottoliere Senato - 175 voti per il Conte bis. Con incognite : Non è un nodo che verrà affrontato nelle prossime ore. Ma una volta messo in carreggiata il governo - con il necessario ritorno di Giuseppe Conte al Quirinale che scioglierà la riserva e porterà con sè la lista dei ministri - quello dei numeri a Camera e soprattutto Senato sarà "il" nodo. Perchè senza ottenere la fiducia del Parlamento non si va da nessuna parte. Si dovrà, con ogni probabilità, aspettare la fine della prossima settimana o ...