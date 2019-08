Come essere in regola con i vaccini a pochi giorni dal ritorno a scuola

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'inizio dellasi avvicina e se dafamiglie e studenti si stanno preparando al suono della prima campanella, non bisogna dimenticare che si entrerà senza problemi solo ad una condizione:vaccinati. La cosiddetta legge Lorenzin, approvata nel 2017, prevede dieciobbligatori per far entrare agli studenti da 0 a 16 anni, pena la non iscrizione per i bambini fino ai 6 anni e il pagamento di multe per i genitori degli alunni dai 6 anni in poi. Sembrerebbe essersi arenato, infatti, in commissione Sanità al Senato il disegno di legge sull'"obbligo flessibile" che era stato presentato il 7 agosto 2018 e stabiliva l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione asolo in caso di emergenze sanitarie o di un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. Secondo la legge, attualmente in vigore, restano obbligatori i: ...

Marcozanni86 : Entrati su mandato del popolo per aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, vi si sono barricati dentro pe… - Inter : ?? | HAPPY BIRTHDAY ???“Per poter volare veloce come il pensiero e dovunque tu voglia devi partire pensando di esser… - carlaruocco1 : Ho molto apprezzato le parole del Presidente #Conte: è il momento di essere responsabili e di parlare di temi, quel… -