Come capire se qualcuno è entrato nel tuo Instagram : Sono sempre più frequenti i tentativi da parte degli hacker di entrare su profili Instagram altrui. Nonostante il lavoro svolto dagli sviluppatori del famoso social network per mantenere al sicuro gli account dei propri utenti, leggi di più...

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso dal quarto posto. Dobbiamo capire Come sfruttare la gomma posteriore in gara” : Valentino Rossi non può essere di certo soddisfatto del quarto posto del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone, il centauro italiano era atteso a una prova quantomeno da podio, dopo le ottime indicazioni del weekend. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e il nove volte iridato è stato costretto a fare di necessità virtù, giungendo decisamente distanziato dal vertice occupato ...

Sesso - Come capire se solo è amicizia o qualcosa di più : Capita a molte donne di affrontare momenti in cui i binari di amicizia e attrazione si uniscono. Queste situazioni, note come flirtationship, sono una via di mezzo tra il rapporto amicizia e qualcosa di ben più profondo ed erotico. come capire se ci si sta spostando verso la seconda opzione? Un segnale indubbio da parte vostra riguarda il fatto di cercare costantemente l’altra persona per proporgli di uscire ma anche per intrattenere una ...

Come capire la salute di una CPU Intel in Windows 10 : Esattamente Come gli hard disk, anche le CPU del PC, col passare del tempo, si deteriorano; proprio per questo motivo risulta importante tener d’occhio la salute della CPU montata sul proprio terminale. Se il vostro leggi di più...

Come capire se il router è guasto : Una delle cause per cui la connessione ad Internet ha problemi può essere proprio il router; può succedere infatti che quest’ultimo si sia danneggiato in qualche modo e non funzioni più a dovere. Nonostante i leggi di più...

I numeri da tenere a mente per capire Come finirà al Senato sulla sfiducia a Conte : I numeri, sulla carta, parlano chiaro. La Lega, al cui fianco si sono schierati anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha poche chance di ottenere che l'Aula del Senato mercoledì prossimo, 14 agosto, si riunisca per discutere e votare sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È stata questa, infatti, la proposta avanzata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, dal capogruppo azzurro Anna Maria Bernini e dal ...

Come capire se uno smartphone è originale o clone : Al giorno d’oggi molte aziende tendono a riprodurre i cosiddetti “smartphone clonati”, ovvero smartphone esteticamente identici a quelli originali, con lo stesso design e lo stesso logo, ma con specifiche hardware completamente diverse e inferiori. leggi di più...

Come capire se lo smartphone è hackerato : Da qualche giorno, il vostro telefono ha iniziato a comportarsi in maniera davvero strana con applicazioni che si aprono più lentamente, autonomia nettamente ridotta e altre cose simili. Molto probabilmente, potreste essere stati colpiti da leggi di più...

Formula 1 – Leclerc va in vacanza con tanti pensieri per la testa : “c’è da imparare! Voglio capire Come migliorare” : Charles Leclerc consapevole delle problematiche: le parole del giovane monegasco della Ferrari dopo il Gp d’Ungheria Un quarto posto che lascia tanto su cui pensare a Charles Leclerc oggi a Budapest: partito dalla quarta casella in griglia, il giovane monegasco della Ferrari non è riuscito a migliorare la sua posizione, chiudendo il Gp d’Ungheria alle spalle di Hamilton, Verstappen e Vettel. photo4/Lapresse “Oggi era ...

Come capire se un iPhone è ricondizionato : Avete trovato una promozione su Internet che vi permette di acquistare un melafonino a un prezzo davvero interessante. Tuttavia, vorreste prima assicurarvi che si tratti di un prodotto nuovo al 100%. In questo caso, potete leggi di più...

Come capire qual è il migliore liquido per la sigaretta elettronica : Per trovare il liquido per la sigaretta elettronica più in linea con i propri bisogni, è necessario prima di tutto sapere Come

5 libri per capire Come andavamo in vacanza : (foto: by H. Armstrong Roberts/Retrofile/Getty Images) Tanti anni prima dei voli low cost, dei cavi degli iPhone dimenticati in albergo, del turismo di massa in luoghi deprecabili, cosa significava andare in vacanza? Il tema della villeggiatura estiva d’antan si può indagare a partire dai classici: di seguito trovate qualche titolo per calarvi nella calura del tempo che fu, da Fitzgerald a Mann. Carlo Goldoni, Trilogia della ...

Formula 1 – Vettel in fiducia a Silverstone : “stagione di alti e bassi. Domani capiremo Come andrà la gara” : Sebastian Vettel si approccia alla gara di Silverstone in fiducia: il pilota Ferrari pronto a scendere in pista per prendere confidenza con la monoposto e il tracciato in vista della gara Dopo il quarto posto rimediato nel Gp d’Austria, Sebastian Vettel guarda alla gara di Silverstone con fiducia. Il pilota Ferrari, in una delle piste più belle e blasonate del calendario di Formula 1, è pronto a lottare per le posizioni di vertice, ...