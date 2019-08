CLASSIFICA VUELTA 2019 Lopez torna maglia rossa | c' è bagarre in vetta! | 7tappa

Vuelta di Spagna – La maglia rossa torna sulle spalle di Lopez - la nuova CLASSIFICA generale dopo la 7ª tappa : Il colombiano dell’Astana torna in testa alla classifica generale con sei secondi di vantaggio su Roglic, terzo il vincitore della settima tappa Valverde Cambia nuovamente padrone la maglia rossa dopo la settima tappa della Vuelta di Spagna, vinta da Alejandro Valverde davanti a Primoz Roglic. Il nuovo leader della classifica generale è Miguel Angel Lopez, a cui basta il terzo posto di oggi per tornare davanti a tutti. Il colombiano ...

Vuelta a España 2019 - giornata difficile per Davide Formolo : cade e arriva a 12' dai big - Roccia esce di CLASSIFICA : giornata nera per l’azzurro Davide Formolo (Bora-Hansgroe) nella sesta frazione della 74esima edizione della Vuelta a España. Il campione d’Italia, durante la tappa, viene coinvolto in una tramenda caduta di massa che costringerà anche al ritiro Rigoberto Uran (EF Education First) e Nicholas Roche (Team Sunweb). Riesce, al contrario dei due sopraccitata, a tornare in sella, ma il dolore delle botte è troppo forte e sull’ascesa ...

Vuelta di Spagna – Teuns è la nuova maglia rossa : ecco come cambia la CLASSIFICA generale : cambia la classifica generale della Vuelta di Spagna: scalzato Angel Lopez, Teuns è la nuova maglia rossa E’ andata in scena oggi la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2019: Herrada ha trionfato sul traguardo di Ares del Maestrat, conquistando la sua prima vittoria in un grande Giro. Grande festa anche in casa Bahrain Merida, che celebra la maglia rossa di Teuns, nuovo leader della classifica generale. Miguel Angel Lopez perde dunque ...

Vuelta a España 2019 - Davide Formolo : il miglior azzurro in CLASSIFICA. Dove può arrivare il Campione d’Italia? : Primo arrivo in salita della Vuelta a España 2019, e primi grandi responsi. Se la vittoria di tappa è andata ad Angel Madrazo e la maglia rossa è tornata sulle spalle di Miguel Angel Lopez, contemporaneamente i tifosi italiani hanno iniziato ad aguzzare la vista sulle punte azzurre tracciando già un piccolo bilancio. E così ecco che il primo azzurro al traguardo dell’Observatorio Astrofísico de Javalambre è stato il Campione italiano ...

CLASSIFICA VUELTA a España 2019 - quinta tappa : Lopez nuova maglia rossa - Roglic a 14”. Fabio Aru sprofonda a quasi 3 minuti : Miguel Angel Lopez è il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 al termine della quinta tappa, il colombiano ha attaccato a tre chilometri dal traguardo in salita al Javalambre e ha così conquistato la maglia rossa. Il capitano dell’Astana ha staccato tutti gli avversari e ora si trova in testa alla Classifica generale con 14 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 23” su Nairo quintana, mentre Alejandro Valverde è quarto a ...

Vuelta a España 2019 - l’alto de Javalambre può far male. Pendenze asfissianti - la CLASSIFICA cambierà volto : Domani (mercoledì 28 agosto) andrà in scena la quinta tappa Vuelta a España 2019,, da L’Eliana all’Alto de Javalambre di 170.7 Km. Questa sarà l’occasione del primo arrivo in salita dove tutti i favoriti della corsa a tappe spagnola testeranno la loro condizione sulla. La tavola è apparecchiata per la prima battaglia tra i big che non possono farsi trovare impreparati. Una salita piuttosto lunga, 11.1 Km, che presenta Pendenze ...

Vuelta a España 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : guida sempre Roche - ritiro di Kruijswijk : La quarta tappa della Vuelta a España 2019 ha visto uscire di scena uno dei favoriti della vigilia. Infatti l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo all’ultimo Tour de France, si è ritirato. Questo è l’unico cambiamento significato nella classifica dei favoriti, dove resta sempre al comando Nicolas Roche, che mantiene la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran, mentre Fabio Aru è a 1’08”. Domani tutto ...

CLASSIFICA VUELTA a España 2019 - quarta tappa : la volata lascia invariati i distacchi nella generale : La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di ...