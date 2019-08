Ciclismo | Gianluca Giardini | “Bilancio sorprendente al Tour de l’Avenir Per il Mondiale

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Oramai siamo giunti alle battute finali di questa stagione, con l’ultima grande corsa a tappe, la Vuelta, e gli ormai imminenti Campionati del Mondo nello Yorkshire. Gli appuntamenti e gli obiettivi degli azzurri sono ancora tanti, come le speranze che non devono mai svanire, nonostante il periodo buio delitaliano. Abbiamo così raggiunto al telefono, giornalista e conduttore televisivo, con cui abbiamo parlato sia del movimento giovanile del nostro Paese che dei professionisti italiani. Tra Vuelta,de l’Avenir, Mondiali, e la situazione delazzurro, abbiamo tracciato assieme aun bilancio generale di come si stanno difendendo i nostri corridori. Come vede gli azzurri presenti alla Vuelta a España? “Sinceramente non abbiamo una rappresentativa molto forte alla Vuelta, anche perchè quelli che verosimilmente andranno al ...

